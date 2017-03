Video gol Mertens / Napoli-Real Madrid highlights: il belga sblocca la partita e alimenta il sogno azzurro

VIDEO GOL MERTENS, NAPOLI-REAL MADRID HIGHLIGHS: IL BELGA SFIORA LA DOPPIETTA COLPENDO UN PALO - Dres Mertens è andato a un passo da un sogno che diventa realtà e dopo aver sbloccato Napoli-Real Madrid è andato a un passo dalla doppietta. Servito ancora dentro con i tempi giusti è stato bravo a calciare ancorauna volta in diagonale, stavolta da destra verso sinistro al contrario del gol, trovando però il palo a dirgli di no. La sensazione è che questa possa essere la serata dell'attaccante belga che cerca ancora una volta di entrare nella storia del Napoli in un ruolo che a inizio stagione nessuno avrebbe immaginato per lui. Dres Mertens ha ora tutto il secondo tempo insieme ai suoi compagni di squadra per coronare quello che davvero sarebbe un sogno e che in molti dicevano fosse irrealizzabile alla vigilia della partita visto il 3-1 subito al Santiago Bernabeu di Madrid una quindicina di giorni fa.

VIDEO GOL MERTENS, NAPOLI-REAL MADRID HIGHLIGHS: IL BELGA SBLOCCA LA PARTITA E ALIMENTA IL SOGNO AZZURRO - Dres Mertens potrebbe essere l'eroe della serata perchè è quello che ha sbloccato la gara Napoli-Real Madrid alimentando il sogno dei tifosi azzurri che vogliono andare avanti in Champions League. L'attaccante belga, che gioca ancora da falso nove al centro tra Lorenzo Insigne e Josè Maria Callejon, ha sfruttato un varco lasciato dalla difesa del Real Madrid tra Pepe e Carvajal. A servirlo è stato uno scaltro e intelligentissimo Marek Hamsik bravissimo a mandarlo direttamente in porta. L'attaccante ha così dovuto solo alzare la testa e dopo aver visto andare giù Keylor Navas incrociare il sinistro andando a colpire sul secondo palo. Alla sua rete è letteralmente esploso lo Stadio San Paolo che fin dal primo minuto è stato il dodicesimo giocatore in campo, dando una grande spinta ai calciatori azzurri e fischiando a ogni possesso palla della squadra di Zinedine Zidane. Il Napoli sta dimostrando di essere una grande squadra e come voleva Maurizio Sarri sta mettendo in grande difficoltà il Real Madrid Campione del Mondo. CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL GOL DI MERTENS

