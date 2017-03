Ancona Matera/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA ANCONA MATERA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA ITALIA LEGA PRO SEMIFINALE RITORNO) - Ancona Matera sarà diretta dall’arbitro Giampaolo Mantelli della sezione di Brescia, assistito dai guardalinee Pasquale Capaldo di Napoli ed Arcangelo Vingo di Pisa. La semifinale di ritorno della Coppa Italia Lega Pro si disputa mercoledì 8 marzo 2017, con calcio d’inizio alle ore 14:30, allo stadio Del Conero di Ancona.

Partita che vede di fronte due squadre in crisi di risultati, nei rispettivi gironi di campionato: l’Ancona allenato da Giovanni Pagliari, che da 3 giornate ha preso il posto di Fabio Brini, non vince dal 30 dicembre 2016 e ha perso 6 degli ultimi 7 turni nel girone B, scivolando al penultimo posto a +1 sul fanalino di coda Fano. Proprio i granata hanno espugnato il Del Conero nel match di domenica scorsa, vincendo per 0-2 e scatenando le proteste dei tifosi che a fine partita hanno chiesto addirittura la consegna delle maglie da parte dei giocatori.

Classifica ben diversa, ma situazione ambientale simile, per il Matera nel girone C: i biancazzurri di Gaetano Auteri sono ancora terzi, anche se a pari merito con la Juve Stabia e a meno 10 dalla capolista Foggia; l’ultimo ko sul campo del Catanzaro ha pero allungato a 5 la serie di sconfitte consecutive, dopo che nelle prime 23 giornate di campionato i lucani avevano perso appena 2 volte. Un gruppo di circa 200 tifosi ha contestato i giocatori al rientro dalla trasferta di Catanzaro, nel frattempo la società ha rescisso in maniera consensuale il contratto con il direttore generale Pino Iodice.

Sembra difficile che il Matera possa scivolare fuori dalla zona playoff: d’altra parte è complicato anche spiegarsi il tracollo delle ultime settimane, improvviso e prolungato. La Coppa Italia Lega Pro offre alle due contendenti una buona occasione di riscatto, anche se in questo momento soprattutto l’Ancona deve pensare a raddrizzare la situazione in campionato. Al Del Conero si riparte dall’1-0 per il Matera, che si è aggiudicato la gara d’andata con il gol del centrocampista Giacomo Casoli nella ripresa (75’).

Nel return match, il mister dei marchigiani Dino Pagliari (secondo alcune voci già in bilico) dovrebbe proporre un 3-5-2 con Anacoura in porta e Calcioli, Ricci e Vitiello in difesa. Sulle corsie laterali Barilaro e l’ungherese Forgacs, mentre a comporre la cerniera di centrocampo dovrebbero essere Gelonese, il ghanese Agyei e Bariti. Attacco affidato a Frediani, top scorer di campionato con le sue 5 reti, e Paolucci. Il Matera di mister Auteri risponderà con il modulo 3-4-3. Davanti all’estremo difensore Tozzo agiranno De Franco, Bertoncini e Mattera. A centrocampo il capitano Iannini e Salaria, sulle fasce Meola e Casoli mentre gli esterni del tridente offensivo saranno Carretta e Strambelli. Ariete di sfondamento Maikol Negro, già autore di 14 gol in campionato.

Diamo un’occhiata anche alle quote per il pronostico di questa semifinale si ritorno. snai.it propone il segno 1 per la vittoria dell’Ancona a 3,35, il segno X per il pareggio nei tempi regolamentari a 3,10 e ila segno 2 per il colpo esterno del Matera a quota 2,00. Opzione Under valutata 1,85, Over 1,78, Gol 1,60 e NoGol 2,10. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Ancona Matera sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

