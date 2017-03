Barcellona Psg/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, risultato live

DIRETTA BARCELLONA PSG: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE E RISULTATO LIVE (OGGI, CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Barcellona Paris Saint Germain, che sarà diretta dal tedesco Deniz Aytekin, si gioca mercoledì 8 marzo alle ore 20.45 e sarà una sfida tra due colossi di questa edizione della Champions League 2016-2017, che hanno però già indirizzato in maniera molto chiara il loro destino verso i quarti di finale della competizione. Nell'andata degli ottavi disputata al Parco dei Principi, infatti, il PSG ha ottenuto una clamorosa affermazione per quattro a zero, con le reti di Di Maria (doppietta), Draxler e Cavani, che hanno posto Messi e compagni con un piede sull'uscio per uscire dalla competizione.

Un ko che ha probabilmente contribuito alla decisione di Luis Enrique di lasciare nella prossima stagione la panchina dei catalani. La rimonta al Camp Nou sembra praticamente impossibile, i blaugrana proveranno a chiudere dignitosamente il loro cammino nella competizione per poi concentrarsi nella lotta punto a punto per il primato nella Liga, che dopo il convincente cinque a zero al Celta Vigo dell'ultima giornata li vede lottare con un punto di distanza sul Real Madrid (ma con una partita disputata in più) e quattro sul Siviglia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE

Per il Paris Saint Germain questa stagione potrebbe essere quella della consacrazione europea: curiosamente, dopo anni di dominio in patria nella Ligue 1 la formazione della Capitale è costretta a rincorrere, a tre punti di distanza dal Monaco capolista e appaiata al secondo posto al Nizza. Una lotta a tre per il titolo che da quattro stagioni consecutive è saldamente nelle mani del PSG.



Ecco le probabili formazioni dell'incontro. Il Barcellona schiererà il tedesco Ter Stegen in porta, Sergi Roberto a coprire la fascia destra in difesa mentre Jordi Alba sarà impiegato sulla corsia laterale opposta, con Piqué e il francese Umtiti che formeranno invece la coppia centrale della retroguardia. A centrocampo ci sarà spazio per Iniesta, il croato Rakitic e per Busquets, mentre in attacco confermato il tridente con l'uruguaiano Suarez, l'argentino Messi e il brasiliano Neymar, rimasti tutti a secco nella trasferta di Parigi.

Risponderà il Paris Saint Germain con il numero uno tedesco Trapp dietro la difesa a quattro con il belga Meunier impiegato come terzino destro e Kurzawa come terzino sinistro, mentre i difensori centrali saranno Kimpembe e il brasiliano Marquinhos. A centrocampo l'azzurro Verratti farà coppia con Rabiot come centrale, mentre Matuidi, l'argentino Di Maria e l'altro tedesco Draxler partiranno più avanzati di supporto all'unica punta, l'uruguaiano Cavani.



Dopo tre stagioni si chiuderà dunque l'avventura di Luis Enrique sulla panchina dei catalani. Una scelta chiara per un allenatore che dopo il 'triplete' della prima stagione non è riuscito ad imporsi in Europa con una squadra di marziani, anche se vincere la Liga quest'anno significherebbe conquistare tre titoli su tre in patria per l'ex allenatore della Roma. Al 4-3-3 del Barcellona il tecnico del Paris Saint Germain, l'ex Siviglia Unai Emery, opporrà un 4-2-3-1 che nella partita di andata ha soffocato tutte le fonti di gioco degli avversari, colpendo sistematicamente ed infliggendo ai blaugrana la più dura sconfitta della stagione.

L'ultimo sofferto uno a zero rifilato nella Ligue 1 al Nancy conferma come il PSG si senta in questa stagione maggiormente a suo agio sul fronte europeo, e per Cavani e compagni la sfida della Champions è fondamentale, con la squadra che non si è mai spinta oltre gli ottavi di finale della competizione negli anni della proprietà araba.



Il discorso qualificazione dopo il quattro a zero dell'andata in favore dei francesi appare praticamente chiuso, ma per la conquista della vittoria nella partita di ritorno i bookmaker puntano forte sui catalani, forti anche della spinta del Camp Nou. Betclic offre a 1.45 la quota relativa alla vittoria interna dei blaugrana, mentre il pareggio viene proposto a una quota di 5.25 da Bwin e William Hill moltiplica per 7.00 quanto investito sul successo dei francesi anche nel match di ritorno.

Barcellona Paris Saint Germain, mercoledì 8 marzo alle ore 20.45, sarà una diretta tv esclusiva per gli abbonati Mediaset Premium, sul canale Premium Sport HD e in diretta streaming video per coloro che si collegheranno via internet sul sito play.mediasetpremium.it, dove potranno attivare senza costi aggiuntivi l'applicazione Premium Play e seguire la partita del Camp Nou anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE

