Barcellona Psg/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Champions League 2017)

BARCELLONA-PSG: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Barcellona-Psg al Camp Nou è la partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017: mercoledì 8 marzo alle ore 20:45 i blaugrana sono chiamati alla grande impresa, ovvero ribaltare il clamoroso 0-4 con cui hanno perso la partita di andata. Al Parco dei Principi un irriconoscibile Barcellona fu demolito da un Paris Saint-Germain stellare; da allora però la squadra di Luis Enrique ha cambiato passo, riaperto una Liga che sembrava morta e sepolta e fatto sperare i tifosi in un’altra grandissima impresa. Non sarà affatto semplice: se il Psg sarà quello della partita di andata, anzi, le speranze saranno ben poco. Aspettando allora il calcio d’inizio della sfida possiamo andare a studiare quali sono i dubbi e le certezze dei due allenatori alla vigilia, analizzando con maggiore dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Barcellona-Psg. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI BARCELLONA-PSG

BARCELLONA-PSG: PRONOSTICO E QUOTE - Per Barcellona-Psg, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria del Barcellona (segno 1) vale 1,45, il pareggio (segno X) è quotato 4,75, mentre la vittoria del Psg (segno 2) vi permetterà di vincere 6,80 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA - Luis Enrique ha potuto far riposare qualche giocatore in vista di questa partita: nel 5-0 al Celta Vigo Sergio Busquets è uscito al 61’ mentre per Iniesta ci sono stati circa 25 minuti di gioco. Nel 4-3-3 del tecnico asturiano potrebbe anche rientrare Mascherano, che si è rivisto sabato sera: l’argentino potrebbe fare coppia in difesa con Piqué formando nuovamente la linea Maginot blaugrana a protezione di Ter Stegen, con Sergi Roberto confermato da terzino destro e Jordi Alba che si è ripreso il posto dall’altra parte e sembra essere favorito su Digne. In mezzo Iniesta e Sergio ci saranno; da valutare invece un Rakitic che quest’anno è stato spesso e volentieri messo in discussione, ma che ora è in grande forma e difficilmente sarà lasciato in panchina. Fosse così, il croato lascerebbe spazio a Denis Suarez che è in vantaggio su André Gomes per fare la mezzala; davanti naturalmente nessun dubbio sulla MSN, con Messi che parte largo a destra e supporta Luis Suarez, dall’altra parte un rinato Neymar - che era stato il migliore nel disastro del Parco dei Principi - potrà dare il suo contributo anche in zona gol (ha raggiunto gli 8 in campionato).

PROBABILI FORMAZIONI PSG - Recuperato Thiago Silva, l’allenatore del Psg Unai Emery può disporre la sua squadra con la formazione-tipo. Di fatto è quella che ha stravinto all’andata, con Kimbembe che dopo la sua ottima prova va in panchina per fare posto al capitano. Al fianco del quale giocherà Marquinhos; il terzo brasiliano della difesa sarà l’ex Maxwell che viene schierato a sinistra, dall’altra parte del campo ci sarà Meunier che è stato una grande sorpresa nella partita del Parco dei Principi. A centrocampo Verratti sarà schierato come mezzala; ci sarà anche Rabiot mentre il grande dubbio riguarda Thiago Motta, che all’andata era squalificato. A giocare sarà uno tra lui e Matuidi, da valutare quello che Emery deciderà di fare anche se è probabile che, dovendo fronteggiare una possibile mareggiata blaugrana, il tecnico spagnolo decida di inserire ancora una volta i muscoli e la corsa del laterale francese. Nel tridsente offensivo Draxler si è ormai conquistato la maglia da titolare; in panchina dunque ancora una volta andrà Lucas Moura che però potrà essere importante negli spazi che eventualmente si apriranno nel secondo tempo. Cavani agirà da punta centrale, Di Maria - splendida doppietta all’andata - agirà invece largo a destra con la possibilità di rientrare sul suo temibilissimo piede mancino.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA PSG

BARCELLONA (4-3-3): 1 Ter Stegen; 20 Sergi Roberto, 3 Piqué, 14 Mascherano, 18 Jordi Alba; 4 Rakitic, 5 Sergio Busquets, 8 Iniesta; 10 Messi, 9 L. Suarez, 11 Neymar

A disposizione: 13 Cillessen, 23 Umtiti, 19 Digne, 6 Denis Suarez, 12 Rafinha, 21 André Gomes, 17 Paco Alcacer

Allenatore: Luis Enrique

Squalificati: -

Indisponibili: A. Vidal, Mathieu, Arda Turan

PSG (4-3-3): 1 Trapp; 12 Meunier, 5 Marquinhos, 2 Thiago Silva, 20 Kurzawa; 14 Matuidi, 25 Rabiot, 6 Verratti; 11 Di Maria, 9 Cavani, 23 Draxler

A disposizione: 16 Aréola, 19 Aurier, 17 Maxwell, 8 Thiago Motta, 10 Pastore, 21 Ben Harfa, 7 Lucas

Allenatore: Unai Emery

Squalificati: -

Indisponibili: -

