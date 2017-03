Borussia Dortmund Benfica/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, risultato live

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND BENFICA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Borussia Dortmund Benfica, diretta dall'inglese Martin Atkinson, si gioca mercoledì 8 marzo alle ore 20.45 e sarà una sfida che chiuderà il programma settimanale delle gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Un match in cui i gialloneri saranno sorprendentemente chiamati a rimontare dopo la sconfitta di misura subita nella gara d'andata a Lisbona, in cui i padroni di casa sono riusciti ad imporsi senza subire gol grazie alla rete messa a segno da Mitroglu.

Il Benfica d'altronde sta attraversando un ottimo momento di forma contraddistinto da una solidità generale invidiabile, e dopo la vittoria di misura in campionato sul campo della Feirense si è mantenuto in testa nell'appassionante lotta per il titolo in patria con il Porto, che insegue ad una sola lunghezza di distanza.

Già l'anno scorso i lusitani si sono distinti nella massima competizione europea con il raggiungimento dei quarti di finale, quest'anno vogliono provare a ripetersi contro un Dortmund che comunque in casa ha tutto per sfruttare la spinta dei propri tifosi e ribaltare il risultato.

In Bundesliga la squadra di Tuchel è reduce da una straripante vittoria per sei a due contro il Bayer Leverkusen: terzo posto mantenuto, fondamentale a fine stagione per provare a centrare la qualificazione in Champions, ma seconda piazza lontana ancora sei lunghezze e campionato di certo non esaltante rispetto alle prospettive di inizio stagione, in cui il Dortmund sperava di poter ridurre le distanze rispetto alla scorsa stagione con la dominatrice Bayern Monaco, distanze che si sono invece ulteriormente ampliate.



Al Signal Iduna Park di Dortmund scenderanno in campo queste probabili formazioni. Gialloneri schierati con lo svizzero Burki a difesa della porta alle spalle di una linea difensiva a tre composta dal polacco Piszczek, dal greco Sokratis Papasthatopoulos e dallo spagnolo Bartra. Castro e Wiegl andranno a formare la coppia di centrali di centrocampo, mentre a Durm spetteranno i compiti di esterno laterale di destra sulla mediana e il portoghese Guerreiro si muoverà invece sulla fascia opposta. In attacco l'americano Pulisic, il francese Ousmane Dembelé e il gabonese Aubameyang formeranno il tridente offensivo, viste le non perfette condizioni fisiche di Marco Reus.

Risponderà il Benfica con l'estremo difensore brasiliano Ederson alle spalle della linea difensiva a quattro composta da Eliseu come terzino destro, André Almeida come terzino sinistro e lo svedese Nilsson-Lindelof in coppia con l'altro bradiliano Luisao al centro della difesa. Pizzi e il greco Samaris saranno i vertici arretrati di centrocampo, mentre il peruviano Carrillo, l'argentino Salvio e il serbo Zivkovic supporteranno come incursori offensivi l'azione del centravanti ellenico Mitroglu, impiegato come unica punta di ruolo.



Il tecnico del Borussia Dortmund, Tuchel, punterà sul 4-3-3 per provare ad aggredire immediatamente gli avversari. In Bundesliga i gialloneri vantano il secondo attacco del campionato dopo quello del Bayern Monaco ed hanno anzi avuto qualche problema in difesa. Nel match d'andata sono stati però gli elementi offensivi del Dortmund a restare con le polveri bagnate, e subire gol al ritorno potrebbe creare grandi problemi ai tedeschi in chiave qualificazione.

Ci spera il Benfica che Rui Vitoria schiererà con un 4-2-3-1 che ha permesso ai portoghesi di mettere in difficoltà gli avversari con rapidi scambi tra le linee, ma sarà la difesa della formazione di Lisbona a dover compiere l'impresa, reggendo l'urto e portando per il secondo anno di fila il Benfica tra le prime otto d'Europa.



Le agenzie di scommesse dimostrano di credere nelle possibilità del Borussia Dortmund di ribaltare il risultato e centrare la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Vittoria tedesca quotata 1.36 da William Hill, mentre Bwin offre a 5.25 la quota relativa all'eventuale pareggio e Bet365 alza fino a 9.50 la quota relativa al blitz portoghese in Germania.

Saranno i canali Premium Sport e Premium Sport 2 HD a trasmettere la diretta tv di Borussia Dortmund Benfica, diretta dall'inglese Martin Atkinson, mercoledì 8 marzo 2017 alle ore 20.45, per tutti gli abbonati Mediaset Premium che potranno seguire anche la diretta streaming video sul sito play.mediasetpremium.it, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Premium Play.

