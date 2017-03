Borussia Dortmund Benfica/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Champions League 2017)

BORUSSIA DORTMUND-BENFICA: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Borussia Dortmund Benfica è, tra le partite di ritorno degli ottavi di Champions League 2016-2017, la più in equilibrio: si gioca al Signal Iduna Park mercoledì 8 marzo alle ore 20:45. All’andata il Benfica si è imposto per 1-0, con i gialloneri che hanno sbagliato un calcio di rigore; ci sono dunque tutte le possibilità per la squadra di Thomas Tuchel di ribaltare il risultato e volare ai quarti di finale, ma per farlo il Dortmund dovrà innanzitutto stare attento a non subire gol, per evitare di dover segnare tre reti. In attesa che le due squadre scendano sul terreno di gioco del Westfalenstadion, studiamo i dubbi e le certezze dei due allenatori e analizziamo nel dettaglio le probabili formazioni di Borussia Dortmund Benfica. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI BORUSSIA DORTMUND BENFICA

BORUSSIA DORTMUND BENFICA: PRONOSTICO E QUOTE - Per Borussia Dortmund Benfica, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria del Borussia Dortmund (segno 1) vale 1,33, il pareggio (segno X) è quotato 5,25, mentre la vittoria del Benfica (segno 2) vi permetterà di vincere 9,00 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORMTUND - Tegola per Tuchel: Marco Reus è costretto a dare forfait e dunque il Borussia Dortmund si trova senza uno dei suoi senatori, un giocatore capace di dare la scossa anche con la semplice presenza in campo. Senza di lui cambiano i piani dell’allenatore, che potrebbe tornare a giocare con il 4-1-4-1: questo significherebbe mandare in campo una formazione con una sola punta - naturalmente Aubameyang - e una linea di trequartisti nella quale Kagawa e Gonzalo Castro potrebbero essere gli interni (il secondo si gioca il posto con Weigl), mentre sulle corsie potrebbero giocare Ousmane Dembélé e Pulisic che è in ballottaggio con Schurrle, forse più pronto a una partita simile. A fare da schermo davanti alla difesa con questo modulo sarebbe molto probabilmente Raphael Guerreiro, che in passato ha ricoperto questa posizione; la difesa a quattro significherebbe mandare Piszczek e Schmelzer a giocare sulle corsie laterali, con Bartra che sarebbe il difensore centrale al fianco di uno tra Papastathopoulos e Ginter (il primo sarebbe nettamente favorito). In porta andrà lo svizzero Burki, che ha definitivamente preso il posto al veterano Weidenfeller.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA - E’ molto probabile che Rui Vitoria voglia riproporre la formazione che ha vinto tre settimane fa; torna Zivkovic che all’andata scontava una squalifica rimediata ai tempi del Partizan, ma difficilmente il giovane sarà in campo o anche solo in panchina. Nel 4-4-2 con cui si disporrà il Benfica i laterali di centrocampo saranno Toto Salvio e André Carrillo; in mezzo invece Pizzi si occuperà di creare gioco mentre il serbo Fejsa dovrà fare la fase di interdizione, compito particolarmente delicato visti i palleggiattori di cui può disporre il Borussia Dortmund. In difesa Nélson Semedo e Eliseu saranno i terzini senza discussioni; capitan Luisao farà coppia in mezzo con Lindelof, ma c'è anche Jardel che potrebbe essere un’alternativa a uno dei due, anche per iniziare la partita. Nel reparto offensivo come sempre Raul Jimenez si gioca un posto con Rafa Silva: anche qui lo schieramento dovrebbe essere lo stesso, Mitroglou sicuramente avrà una maglia anche in virtù del fatto che è stato lui a risolvere la partita di andata. Da valutare per la panchina Jonas, che è tornato a giocare a metà dicembre ma ha avuto altri problemi poche settimane fa.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND-BENFICA

BORUSSIA DORTMUND (4-1-4-1): 38 Burki; 26 Piszczek, 5 Bartra, 25 Papastathopoulos, 29 Schmelzer; 13 Raphael Guerreiro; 21 Schurrle, 27 Gonzalo Castro, 23 Kagawa, 7 O. Dembélé; 17 Aubameyang

A disposizione: 1 Weidenfeller, 30 Passlack, 28 Ginter, 37 Durm, 33 Weigl, 22 Pulisic, 9 Emre Mor

Allenatore: Thomas Tuchel

Squalificati: -

Indisponibili: S. Bender, Reus

BENFICA (4-4-2): 1 Ederson; 50 Nélson Semedo, 4 Luisao, 14 Lindelof, 19 Eliseu; 18 Salvio, 21 Pizzi, 5 Fejsa, 15 André Carrillo; 11 Mitroglou, 27 Rafa Silva

A disposizione: 12 Julio César, 33 Jardel, 34 André Almeida, 6 Filipe Augusto, 7 Samaris, 22 Cervi, 9 R. Jimenez

Allenatore: Rui Vitoria

Squalificati: -

Indisponibili: -

