DE LAURENTIIS INSULTA LA GAZZETTA DELLO SPORT/ E di Inter, Milan e Juve, i giornalisti odiano il sud! - video

DE LAURENTIIS INFURIATO, VIDEO: DOPO NAPOLI-REAL MADRID IL PRESIDENTE ESPLODE CONTRO I GIORNALISTI. LE PAROLE SULLA PARTITA - Aurelio De Laurentiis dopo la partita Napoli-Real Madrid si è soffermato su alcuni aspetti legati a come secondo lui i giornalisti abbiano sbagliato nei confronti del Napoli e della città più in generale. A differenza dell'andata però nei confronti della squadra ha voluto spendere solo parole importanti sottolineando come: "La delusione di Madrid non c'è stavolta anche se il risultato è lo stesso". Anche il Presidente è rimasto stupito da un primo tempo di altissimo livello e grande voglia: "Siamo stati esemplari e anche nel secondo tempo i giocatori hanno dato tutto. Il Real Madrid è Campione del mondo ed è difficile da battere". De Laurentiis è poi molto felice per: "Lo spettacolo visto dallo stadio a noi ospiti e a tutti gli stranieri ha portato anche qualcosa di Napoli come il cibo che nessuno ci eguaglia in tutto il mondo". Parole importanti che rilanciano il Napoli nonostante il ko e che proiettano la squadra di Sarri verso il secondo posto dopo la bella vittoria di sabato scorso contro la Roma di Luciano Spalletti.

DE LAURENTIIS INFURIATO, VIDEO: DOPO NAPOLI-REAL MADRID IL PRESIDENTE ESPLODE CONTRO I GIORNALISTI - Aurealio De Laurentiis sfrutta il post partita Napoli-Real Madrid per aprire una polemica nei confronti dell'odio sia tra i tifosi che peggio ancora tra i giornalisti nei confronti del sud e di Napoli. A Premium Sport sottolinea infatti: "I giornalisti del nord mi odiano come odiano il Napoli e il sud. Hanno scritto solo cattiverie ed è stato questo il motivo per cui abbiamo perso contro l'Atalanta". C'è poi un attacco diretto nei confronti de La Gazzetta dello Sport che secondo De Laurentiis ''è il giornale di Juventus, Inter e Milan". Il Presidente del Napoli poi fa anche i nomi: "Mi spiace per Malfitano ma è sempre stato un tifoso della Juventus". Si torna poi sulle accuse di discriminazione territoriale nei confronti di Napoli: "Trovo veramente vergognoso come nessuno si opponga ai continui cori che inneggiano al lavare col fuoco la nostra città". Sicuramente alcune parole di Aurelio De Laurentiis possono anche avere una giustificazione se si parla del fatto che non si dovrebbero mai sentire cori come quelli che a volte capita di sentire. Di certo però non sembra essere questo il luogo e il contesto adatto per parlare di questo con le sedi opportune che sarebbero quelle giuste dove affrontare questi argomenti. CLICCA QUI PER IL VIDEO

