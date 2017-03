Indian Wells 2017/ Diretta Giorgi-Larsson: info streaming video Supertennis.tv, orario (oggi)

DIRETTA INDIAN WELLS 2017: GIORGI-LARSSON INFO STREAMING VIDEO E TV (TENNIS, OGGI) - Diretta Giorgi-Larsson, Errani-Minella, Schiavone-Chirico: alle ore 20 della serata italiana (le 11 locali) prende il via il torneo di Indian Wells 2017, che abbiamo presentato nei giorni scorsi e che rappresenta di fatto il quinto Slam (così viene conosciuto tra gli addetti ai lavori). Oggi si apre il torneo femminile, che è un Premier Mandatory: tre le italiane in campo, in ordine cronologico la prima a giocare dovrebbe essere Camila Giorgi che, reduce da un periodo difficile, affronta un primo turno poco complicato contro la svedese Johanna Larsson, una che in carriera ha avuto ben pochi picchi nel suo rendimento.

La maceratese giocherà il secondo match allo Stadium 2; il terzo incontro allo Stadium 6 vedrà invece impegnata Sara Errani, avversaria la lussemburghese Mandy Minella: per la bolognese l’anno non è iniziato alla grande, sicuramente il periodo migliore della carriera è già alle spalle ma, giunta alla soglia dei 30 anni, la ex Top Ten e finalista Slam può ancora dire qualcosa, ricalcando magari gli esempi di Vinci e Pennetta che hanno avuto il loro momento migliore in prossimità del ritiro (o comunque oltre i 30 anni).

La terza italiana in gara, a proposito di veterane, è Francesca Schiavone che giocherà il quarto e ultimo match nello Stadium 3: la Leonessa ha superato le qualificazioni e adesso sfida l’americana Louisa Chirico, molto giovane (20 anni) ma già piuttosto competitiva, esplosa circa un anno fa sulla terra rossa di Madrid. In questa parte del tabellone c’è anche Roberta Vinci, che però è una delle teste di serie (la numero 26): sono 32 in tutto e volano direttamente al secondo turno.

Grazie al bye la tarantina farà dunque il suo esordio venerdì: avversaria, una tra Madison Brengle e Tatjana Maria, dunque in ogni caso un ingresso abbordabile nel torneo. Le big quindi entreranno in gioco solo più tardi: da segnalare che, visto il ritiro di Serena Williams a pochi giorni dall’inizio del torneo, Angelique Kerber tornerà numero 1 del mondo alla fine di Indian Wells 2017, anche se dovesse essere eliminata subito (giocherà contro Vania King o Andrea Petkovic).

