L'URLO DEL SAN PAOLO / Video, si sente fino a Torino, poi il Real sveglia dal sogno

L'URLO DEL SAN PAOLO, VIDEO: DURANTE L'INNO DELLA CHAMPIONS I TIFOSI DEL NAPOLI SI FANNO SENTIRE - L'urlo del San Paolo potrebbe essersi davvero sentito fino a Torino come chiedeva Marek Hamsik, e di certo ha intimorito un Real Madrid irriconoscibile nel primo tempo. Un vero record e sicuramente un urlo che ha fatto vibrare anche i calciatori in campo. I tifosi del Napoli sono stati il dodicesimo uomo in campo dando manforte alla squadra azzurra e trascinandola per tutta la partita, dimostrando di essere sempre al loro fianco anche dopo la doppietta di Sergio Ramos che ha steso la squadra di Maurizio Sarri. Un vero esempio per tutte le tifoserie d'Europa con grandi applausi alla fine della partita nonostante la sconfitta ancora una volta per 3-1 che ha portato gli azzurri fuori dalla Champions League anche se a testa altissima. Anche la coreografia è stata bellissima e ha regalato spettacoli sia di colori e di luci. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA CURVA DEL NAPOLI

