MESSI IDIOTA/ L'egittologo si arrabbia e insulta Leo che si distrae durante la lezione...

MESSI IDIOTA, L'EGITTOLOGO PRIMA ACCUSA POI CHIEDE SCUSA E ATTRIBUISCE LA COLPA ALL'INTERPRETE - Dopo la visita un mese fa alle Piramidi di Giza di Lionel Messi la guida che aveva portato avanti il tour dello splendido scenario in Egitto, Zahi Hawass, aveva parlato in televisione del calciatore argentino definendolo letteralmente un idiota. Questo perchè il ragazzo era sembrato poco interessato alle sue spiegazioni minuziose sulla storia che aveva portato alla costruzione di tali meraviglie architettoniche. Il noto egittologo però ha fatto un passo indietro sottolineando che è stato tutto un equivoco e ha attribuito la colpa dell'interprete che aveva tradotto male quelle parole finite poi su tutti i giornali in cui si sottolineava come: "Spiegavo e non c'era nessuna reazione sul suo volto, era come se stessi parlando con una pietra. E' un vero idiota". Parole pesanti che hanno portato poi proprio Zahi Hawass a chiedere scusa anche se questi non si è preso tutte le responsabilità, sostenendo appunto di essere stato tradotto male.

MESSI IDIOTA, L'EGITTOLOGO PRIMA ACCUSA POI CHIEDE SCUSA E ATTRIBUISCE LA COLPA ALL'INTERPRETE. I FATTI - Partiamo dal principio e cioè a un mese fa quando il calciatore del Barcellona Lionel Messi era stato in Egitto in vacanza. Il talento argentino aveva scelto una visita guidata delle Piramidi di Giza con l'egittologo Zahi Hawass molto noto nel paese anche per diverse apparizioni in noti show televisivi. E' così che il campione blaugrana era finito online con le sue foto ai piedi delle piramidi che erano diventate virali e anche sfondo del luogo comune che vuole i calciatori come delle persone disinteressate a ciò che può essere considerato di valore culturale. Una situazione che ha sicuramente agitato sia i tifosi pro-Messi, dediti a difendere l'attaccante, e quelli che magari hanno più simpatia per l'eterno antagonista Cristiano Ronaldo che hanno invece rincarato la dose. Da parte sua come al solito Lionel Messi si è tirato fuori dalle critiche nel miglior modo possibile e cioè ha risposto col silenzio senza commentare una situazione che avrebbe potuto certamente prendere dei contorni anche poco simpatici.

© Riproduzione Riservata.