Probabili formazioni/ Lione Roma: diretta tv, orario, ultime notizie live (Europa League 2017)

PROBABILI FORMAZIONI LIONE ROMA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Lione Roma è l'andata degli ottavi di finale di Europa League 2016-2017: si gioca alle ore 21:05 di giovedì 9 marzo al Parc Olympique Lyonnais. Ricordi positivi per la Roma che dieci anni fa aveva superato i francesi arrivando ai quarti di Champions; adesso però la squadra di Luciano Spalletti deve riscattare due sconfitte consecutive non indifferenti, arrivate contro la Lazio (Coppa Italia) e il Napoli (campionato). Il Lione insegue un periodo d'oro che gli aveva consentito di vincere sette Ligue 1 consecutive; arriva dal girone di Champions League ma nel turno precedente ha eliminato l'Az Alkmaar con un bottino complessivo di undici gol segnati. Il calcio d'inizio arriverà soltanto domani sera, ma nell'attesa possiamo andare a studiare le possibili scelte dei due allenatori e analizzare nel dettaglio le probabili formazioni di Lione Roma.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE - Bruno Génésio in questa stagione ha utilizzato vari moduli, che si differenziano più che altro per la composizione della linea difensiva; giovedì sera il tecnico dovrebbe disporre il suo Lione con un 4-3-3, arretrando dunque la posizione di Rafael da Silva e Morel e affiancandoli ai centrali che, salvo sorprese, dovrebbero essere Diakhaby e Mammana (l’argentino è favorito sull’ex di giornata Yanga-Mbiwa). A centrocampo due giocatori dei quali si parla o si è parlato a lungo in Italia: Gonalons è stato un concreto obiettivo del Napoli nelle stagioni scorse, mentre per Tolisso la Juventus sembra aver messo la freccia ed è probabile un suo arrivo in Serie A la prossima estate. Anche qui c’è qualche dubbio: lo spagnolo Darder dovrebbe avere il posto garantito ma anche Tousart avanza la sua candidatura, dunque al momento non è ancora chiaro su quali giocatori punterà Génésio per la sua mediana. Nel tridente offensivo invece ci sarà sicuramente Lacazette (27 gol stagionali), ai suoi lati Fekir e Cornet sembrano partire favoriti ma attenzione alla candidatura di Rachid Ghezzal, che ha sempre fatto molto bene quando è stato chiamato in causa. Con lo schieramento a tre a rimanere fuori sarebbe lo stesso franco-algerino, con l’inserimento di un centrale in più che sarebbe a quel punto Yanga-Mbiwa.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Nella partita contro il Napoli Luciano Spalletti ha sorpreso tutti mandando in campo contemporaneamente El Shaarawy e Perotti, ma soprattutto tornando a giocare con la difesa a quattro dopo chel a squadra aveva cambiato passo schierandosi a tre. In ogni caso Bruno Peres e Salah hanno avuto un po’ di fiato, e dunque domani sera saranno regolarmente in campo: ripristinato il 3-4-2-1, Juan Jesus è favorito su Vermaelen per sostituire lo squalificato Rudiger mentre Fazio e Manolas sembrano essere certi del posto. A centrocampo Strootman e De Rossi dovrebbero essere i due schermi davanti alla difesa, Leandro Paredes - che è l’unico diffidato - si gioca comunque la possibilità di avere una maglia da titolare. A sinistra agirà quasi certamente Emerson Palmieri, che è in grande vantaggio su un Mario Rui che, rientrato stabilmente dall’infortunio, non ha trovato troppo spazio in squadra; davanti insieme a Salah dovrebbe esserci ancora una volta Nainggolan, che è diventato insostituibile nella squadra giallorossa e non dovrebbe riposare nemmeno in questo ottavo di Europa League. Come punta centrale spazio a Edin Dzeko, capocannoniere della competizione e pronto a rimpinguare il suo bottino di reti; c’è anche Totti, che naturalmente rappresenta una soluzione valida per qualche minuto di qualità nel secondo tempo.

LIONE-ROMA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Lione Roma, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, nello specifico su Sky Sport Mix, Sky Sport 1 e Sky Calcio 1.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE-ROMA

LIONE (4-3-3): 1 Anthony Lopes; 20 Rafael da Silva, 4 Mammana, 5 Diakhaby, 15 Morel; 8 Tolisso, 21 Gonalons, 14 Darder; 18 Fekir, 10 Lacazette, 27 Cornet

A disposizione: 30 Gorgelin, 13 Jallet, 2 Yanga-Mbiwa, 29 Tousart, 12 Ferri, 28 Valbuena, 11 R. Ghezzal

Allenatore: Bruno Génésio

Squalificati: -

Indisponibili: -

ROMA (4-3-3): 19 Alisson; 44 Manolas, 20 Fazio, 3 Juan Jesus; 13 Bruno Peres, 16 De Rossi, 6 Strootman, 33 Emerson P.; 4 Nainggolan, 11 Salah; 9 Dzeko

A disposizione: 1 Szczesny, 15 Vermaelen, 21 Mario Rui, 5 L. Paredes, 8 Perotti, 92 El Shaarawy, 10 Totti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: Rudiger

Indisponibili: Florenzi

