Pronostici Champions League/ Le scommesse su Dortmund Benfica e Barcellona Psg (oggi 8 marzo 2017)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DEGLI OTTAVI (OGGI 8 MARZO 2017) - E' tempo di pronostici in Champions League 2016-2017: mercoledì 8 marzo si giocano altre due partite valide per il ritorno degli ottavi di finale. Quale esito arriverà dai campi? Nelle gare di tre settimane fa ci sono state due vittorie interne, ma di diversa fattura; tutto apertissimo a Dortmund, dove il Borussia proverà a rimontare il gol con il quale il Benfica lo ha sconfitto a Lisbona; a Parigi invece il Psg ha travolto per 4-0 il Barcellona, che dunque stasera al Camp Nou deve tentare un'impresa ai limiti dell'impossibile. Dunque, andiamo a vedere i pronostici per le due gare che caratterizzeranno l'odierna serata di Champions League.

Pronostico Borussia Dortmund Benfica - Il ritorno tra i tedeschi del Borussia Dortmund ed i portoghesi del Benfica, in programma al Signal Iduna Park mercoledì 8 marzo alle 20.45, è forse la gara più equilibrata tra quelle del ritorno degli ottavi di finale della Champions League, come dimostra anche il risultato della partita di andata, 1–0 per la squadra di Lisbona, con possibilità per entrambe di passare il turno. Una caratteristica di questa gara è che oppone due formazioni che in passato si sono laureate entrambe Campione d’Europa, e che vantano una lunga tradizione nelle coppe europee. La formazione tedesca ha avuto vita facile nell’ultimo turno della Bundesliga, battendo per 6–2 il Bayer Leverkusen, confermando la sua terza piazza in classifica e la voglia di puntare alla seconda, attualmente detenuta dal Lipsia. Dall’altra parte il Benfica, che sta lottando duramente con il Porto per la testa della classifica, ed ha attualmente solo 1 punto di vantaggio, ha vinto per 1-0 in casa della Feirense, con una rete di Pizzi al 41esimo del primo tempo e con mister Rui Vitoria che ha dato spazio a molte seconde linee tenendo a riposo diversi titolari in vista della battaglia di Dortmund. Nel match di andata, disputato a Lisbona, nonostante il successo della formazione portoghese, era stato il Borussia Dortmund a creare il maggior numero di azioni da goal, ed aveva sprecato anche una clamorosa occasione su calcio di rigore, con Aubameyang, che si è ampiamente rifatto nell’ultima partita di campionato.

Il Benfica, nella sua ultima trasferta in Germania, sul campo del Bayern, era stato sconfitto per 1–0 con la rete segnata dall’ex bianconero, Vidal. Il tecnico della formazione tedesca, Tuchel, per questa gara di ritorno deve rinunziare a tre giocatori importanti, Bender, Gotze e Rode, mentre per il Benfica sono quattro gli indisponibili, Augusto, Fejsa, Grimaldo e Lopez. Diversi gli schemi delle due formazioni, con i tedeschi che scendono in campo con il 5–3–2 nel quale la coppia di punte è formata da Reus e Aubameyang, mentre a centrocampo operano Dembele, Guerreiro e Weigl, e nella linea difensiva i laterali sono Piszcek e Durm, che assicurano grande spinta propulsiva sulle fasce, ed i centrali, davanti a Burki, sono Bartra, Schmelzer e Sokratis. Dall’altra parte Rui Vitoria si schiera con il 4-4-2 che cercherà di imbrigliare a centrocampo le manovre dei tedeschi, cercando spunti in contropiede con Silva e Mitroglu, autore della rete dell’1–0 nella gara di andata. Il pronostico della partita vede favorito il Borussia Dortmund sia per la vittoria che per il passaggio del turno.

Pronostico Barcellona Paris Saint Germain - La gara del Camp Nou, calcio d’inizio alle 20.45 di mercoledì 8 marzo, rappresenta una sfida difficile per il Barcellona, chiamato a rimontare 4 reti ai francesi di Emery se non vuole lasciare anzitempo la Champions League. La formazione di Luis Enrique, che sembra intenzionato a lasciare la panchina del Barcellona a fine stagione, si avvicina a questo match con un bel 5–0 nei confronti del Celta Vigo, un risultato che se replicato nella gara contro i francesi porterebbe ad una clamorosa "remuntada", che non si è mai vista nel corso deli anni in Champions League. Il Paris Saint Germain, che in questa stagione sta faticando di più ad imporsi nella Ligue 1, nella quale ha 3 punti di distacco dalla capolista Monaco, nell’ultimo turno ha disposto del Nancy nella gara casalinga, con il minimo scarto, 1–0, con una rete di Cavani su rigore all’80esimo minuto; Emery aveva iniziato con diversi cambi, proprio in vista della gara del Camp Nou, e nella ripresa ha messo dentro Matuidi, Ben Arfa e Draxler per sbloccare il risultato. Nella gara di andata il risultato era stato netto a favore della formazione di Emery, che aveva giocato con grande intensità di fronte ad un Barcellona apparso invece slegato tra i reparti, con un Messi sottotono ed un attacco incapace di creare le solite occasioni.

Molti i contrasti persi a centrocampo ed anche il possesso palla, da sempre una delle armi migliori dei blaugrana, non era risultato efficace, permettendo ai francesi di prendere sempre più campo nel corso della gara. Le due formazioni si sono affrontate molte volte nel corso degli anni in Champions League e negli scontri diretti il PSG ha avuto la meglio, eliminando gli spagnoli, nell’edizione 1994/1995, mentre nelle due ultime occasioni, nel 2012/2013 e nel 2014/2015, a passare il turno era sempre stato il Barcellona. Dopo il 4–0 dell’andata, l’impresa del Barcellona appare però molto difficile ed anche i numeri lo confermano, in quanto il PSG in questa edizione della competizione non ha mai subito in trasferta più di 2 reti, e nei precedenti del Camp Nou la sconfitta con maggior numero di reti è stata un 3–1. Per la formazione di Luis Enrique sarà quindi necessario provare a segnare immediatamente, in modo da mettere maggiore pressione agli avversari, e per quanto riguarda il pronostico della gara è per un successo del Barcellona, ma nello stesso tempo, per quanto riguarda il passaggio ai quarti è sicuramente favorita la formazione di Emery.

© Riproduzione Riservata.