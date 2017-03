Risultati Champions League/ Diretta gol live score e marcatori (oggi 8 marzo 2017)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: DIRETTA GOL LIVE SCORE, PARTITE E MARCATORI (RITORNO OTTAVI, OGGI 8 MARZO 2017) - Seconda giornata dedicata alla Champions League 2016-2017, che vive in queste due settimane il ritorno degli ottavi di finale; in questa edizione i risultati delle partite di andata sono stati piuttosto netti (con un paio di eccezioni) e dunque già dopo la prima tornata di incontri è stato piuttosto chiaro quali siano le squadre che sono vicine a qualificarsi ai quarti (dove ci sarà un nuovo sorteggio). Tuttavia bisogna sempre giocare, e dunque le sorprese potrebbero arrivare in questi 90 minuti - e forse più. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE

Mercoledì 8 marzo le partite in programma - entrambe alle ore 20:45 - sono Borussia Dortmund-Benfica e Barcellona-Psg. Al Camp Nou credono nella remuntada e lo hanno fatto ampiamente capire sabato sera: il Barcellona ha battuto 5-0 il Celta Vigo e continua ad inseguire il Real Madrid per una Liga che sembrava chiusa con largo anticipo.

Nelle ultime due partite di campionato i blaugrana hanno segnato 11 gol subendone soltanto uno; tuttavia questa sera avranno di fronte un’impresa titanica, ovvero ribaltare lo 0-4 con cui hanno perso al Parco dei Principi. Il Psg, che in campionato ha battuto di misura il Nancy, tre settimane fa ha giocato la partita perfetta: ha messo in campo una prestazione da squadra che può arrivare a vincere la Champions League. Adesso bisognerà valutare la sua maturità: i transalpini possono permettersi di perdere anche 3-0 e passare comunque il turno, ma il Barcellona visto sabato è comunque un osso duro che ha nelle sue corde la possibilità di segnare tanto (ma dovrà stare attento a non incassare).

La partita del Signal Iduna Park è una delle poche ancora in equilibrio: all’andata il Benfica si è imposto per 1-0 e il Borussia Dortmund ha sbagliato un calcio di rigore che avrebbe potuto rendere più semplice il passaggio del turno. Nel weekend però i gialloneri hanno dimostrato di essere una squadra che può realizzare grandi prestazioni offensive: il 6-2 al Bayer Leverkusen ha dato fiducia al Dortmund di Thomas Tuchel che, soprattutto in casa, può trasformarsi in una macchina da gol.

Il Benfica per di più non può permettersi di difendere il suo risultato: ha bisogno di segnare almeno una rete, così da costringere i tedeschi a farne almeno tre. Qui ogni dettaglio sarà importante, e le due squadre sembrano avere le stesse possibilità di passare il turno; staremo dunque a vedere quali saranno le due formazioni che voleranno ai quarti di finale di Champions League al termine di queste partite.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2016-2017, RITORNO OTTAVI

Mercoledì 8 marzo

Ore 20:45 Barcellona-Psg (andata 0-4)

Ore 20:45 Borussia Dortmund-Benfica (andata 0-1)





