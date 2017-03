Risultati/ Playoff Superlega: diretta live score dei quarti (volley maschile, gara 2)

RISULTATI PLAY OFF SUPERLEGA: DIRETTA LIVESCORE DEI QUARTI (VOLLEY MASCHILE, GARA 2) - Dopo un primo assaggio avuto nelle giornate di sabato e domenica, il volley maschile affronta nella serata di oggi mercoledi 8 marzo 2017 la gara 2 dei quarti di finale dei play off scudetto del campionato di Superlega. Sono ben 3 gli incontri in programma oggi, mentre il calendario ha previsto un posticipo per ragioni televisive: sarà Calzedonia-Azimut Modena ad avere luogo domani 9 marzo 2017 alle ore 20.30. Per la compagine emiliana sarà l’ultima occasione per non uscire prematuramente dai play off, dopo la fantastica vittoria della scorsa stagione: Verona ha dalla sua il risultato di gara 1 e in caso di vittoria, giocando al meglio delle 3 partite, sarebbero i gialloblu a passare in semifinale. CLICCA QUI PER CONOSCERE I RISULTATI E LA DIRETTA LIVE SCORE (GARA 2)

Ma andiamo a vedere cosa il calendario dei play off scudetto di Superlega ci riserva per la giornata di oggi: come detto sono solo 3 le partite previste il cui fischio d’inizio è stato fissato su tutti i campi per le ore 20.30. Si comincerà quindi a quell’ora al PalaValentia per il match tra Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Cucine Lube Civitanova: come è stato facile immaginare nonostante le fatiche della stagione sulle gambe i marchigiani hanno chiuso in fretta gara 1 con il risultato netto di 3-0. Simile risultati si attende anche oggi in terra calabrese anche se è noto che la compagine di Waldo Kantor è abile nei recuperi dell’ultimosecond0o e potrebbe portare la Lube di Blengini fino a gara tre per un match davvero all’ultimo respiro. Sempre alle ore 20.30 è atteso il fischio di inizio al Palazzetto dello Sport di Monza, tra la Gi Group Monza e la Diatec Trentino: finchè è in casa l’imbattibilità dei rosso bianchi di Lorenzetti è una certezza, ma fuori dalle mura di casa le cose potrebbero cambiare: se il passaggio del turno per la Diatec non va comunque contro pronostico, di certo la compagine lombarda non ha intenzione di arrendersi con facilità. Si chiuderà la serata di questo mercoledi 8 marzo con la partita al PalaBanca tra la LPR Piacenza e la Sir Safety Conad Perugia: nonostante il +1 messo a segno in casa al Palaevangelisti gli umbri sanno bene di non dover sottovalutare neanche per un momento i lupi biancorossi, ben memori della batosta dubita solo poco fa in Coppa Italia.

Come ricordato, la fase di quarti di finale dei play off scudetto di Superlega, il massimo campionato di volley maschile si giocherà la meglio delle tre gare: per cui se questa sera le vincitrici di gara 1 si riconfermeranno non sarà necessario lo svolgimento della terza partita, che nel caso di necessità sarà messa in calendario per il prossimo 12 marzo.

RISULTATI PLAY OFF SUPERLEGA





Mercoledi 8 marzo 2017 - Ore 20.30





Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-CucineLube Civitanova

Gi Group Monza-Diatec Trentinp

LPR Piacenza-Sir Safety Conad Perugia

Giovedi 9 marzo 2017 - Ore 20.30

Calzedonia Verona-Azimut Modena

RISULTATI GARA 1

Civitanova-Vibo Valentia 1-0

Trento-Monza 1-0

Perugia-Piacenza 1-0

Modena-Verona 0-1





