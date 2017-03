Test Moto2 e Moto3 2017 / Tempi e classifica: Stefano Manzi out, al suo posto Bagnaia (oggi 8 marzo 2017)

TEST MOTO2 E MOTO3: TEMPI E CLASSIFICHE, OUT MANZI AL SUO POSTO SCENDE IN PISTA BAGNAIA (OGGI 8 MARZO 2017) - Prendono il via quest'oggi a Jerez le ultime sessioni di test pre-campionato per la Moto2 e la Moto3, che termineranno venerdì 10 marzo. Ai Test IRTA ufficiali prenderanno parte tutte le squadre regolarmente iscritte alla serie iridata, non mancherà quindi la Sky Racing Team VR46, con Andrea Migno pronto a scendere in pista a Jerez. Nei precedenti test di Valencia Nicolò Bulega in Moto3 è stato sicuramente il più veloce, ed ha intenzione di confermarsi il leader sulla sua KTM RC 250 GP. In Moto2 invece Stefano Manzi è ancora out in seguito alla distorsione del ginocchio destro rimediata nei Test di Valencia quindi quest'oggi toccherà a Francesco Bagnaia proseguire il lavoro in vista dell'esordio della Sky Racing Team VR46. I piloti scenderanno in pista a Jerez a partire dalle ore 10 di oggi, con l'inaugurale sessione dedicata alle Moto2, alle 11:20 circa poi toccherà ai piloti della Moto3, mentre nell'arco delle tre giornate di Test sono previste nove sessioni riservate a ciascuna delle classi, i piloti potranno quindi avere circa undici ore di prove a disposizione per esser pronti in vista dell'esordio del campionato previsto per il 26 marzo in Qatar.

