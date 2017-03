Tirreno Adriatico 2017/ Streaming video e diretta tv prima tappa: cronosquadre Lido di Camaiore, il percorso

TIRRENO ADRIATICO 2017 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV 1^ TAPPA CRONOSQUADRE LIDO DI CAMAIORE (22,7 KM): PERCORSO E ORARIO (CICLISMO, OGGI MERCOLEDI' 8 MARZO 2017) – Appuntamento da non perdere oggi con la prima tappa della Tirreno Adriatico 2017 per tutti gli appassionati di ciclismo: prende dunque il via una nuova edizione della 'Corsa dei Due Mari', che ormai da molti anni è diventato uno degli eventi principali della stagione grazie a un percorso completo e ad un livello altissimo dell'elenco dei partecipanti, spesso migliore anche di quello dei grandi Giri. Si parte dunque oggi con una cronosquadre che prevede partenza e arrivo a Lido di Camaiore: tracciato di 22,7 km, la prima squadra prenderà il via alle ore 14.00 e verso le 16.10 è previsto l'arrivo dell'ultima formazione in gara. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY LA PRIMA TAPPA DELLA TIRRENO-ADRIATICO 2017 (dalle ore 13.45)

Il tracciato di questa cronosquadre è di fatto un classico e ricalca quello della scorsa stagione. Come abbiamo già detto, partenza ed arrivo saranno entrambi collocati a Lido di Camaiore, la prima in viale Cristoforo Colombo e il secondo in viale Ermenegildo Pistelli. La cronosquadre si snoderà essenzialmente lungo la costa della Versilia, toccando anche Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi prima di tornare verso la località di partenza. Sull'altimetria invece non c'è molto da dire: il tracciato sarà totalmente pianeggiante e caratterizzato da poche curve e lunghi rettilinei, dunque perfetto per sviluppare alte velocità ed esaltare le qualità delle squadre più allenate in questo tipo di esercizio.

I distacchi non saranno elevatissimi, ma nel contesto di una gara di una settimana potranno già avere notevole importanza, per lo meno in senso negativo per chi dovesse andare male oggi. Ricordiamo alcuni importanti aspetti regolamentari relativi alle cronosquadre: il tempo viene preso sul quinto corridore di ciascuna squadra che taglia il traguardo, dunque è fondamentale arrivare insieme almeno in cinque, mentre la maglia di leader della classifica generale sarà assegnato al primo corridore che taglierà il traguardo per la squadra vincente.

Infine, una breve panoramica sui partecipanti: fra i big della classifica ci saranno i tre uomini più attesi del prossimo Giro d'Italia, cioè i nostri Vincenzo Nibali e Fabio Aru più il colombiano Nairo Quintana, senza dimenticare altri nomi comunque di ottimo livello: da Thibaut Pinot a Tejay Van Garderen, da Rigoberto Uran a Bauke Mollema, da Mikel Landa ad Alberto Rui Costa, saranno in tanti a poterci divertire. Uomini da classiche? Basterebbe citare Peter Sagan e Greg Van Avermaet: il bi-campione del Mondo e il campione olimpico, entrambi fra l'altro già vittoriosi e quindi in forma in questa prima parte della stagione, senza trascurare un grande veterano come Tom Boonen. Velocisti? Da Mark Cavendish a Fernando Gaviria, da Caleb Ewan agli azzurri Elia Viviani e Sacha Modolo, anche nelle volate ne vedremo delle belle.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di ciclismo: la Tirreno-Adriatico 2017 sarà trasmessa in diretta tv - oggi a partire dalle ore 13.45 - su Rai Sport + HD, il canale 57 del telecomando che trovate anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky. Per chi invece non potesse mettersi davanti a un televisore oggi pomeriggio, ricordiamo l'appuntamento con la diretta streaming video sul sito ufficiale della Rai (www.raiplay.it). Inoltre, ecco i contatti ufficiali sui social network: la pagina Facebook Tirreno Adriatico e l'account Twitter @TirrenAdriatico. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY LA PRIMA TAPPA DELLA TIRRENO-ADRIATICO 2017 (dalle ore 13.45)

