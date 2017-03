Venezia Padova/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA VENEZIA PADOVA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA ITALIA LEGA PRO SEMIFINALE RITORNO) - Venezia Padova sarà diretta dall’arbitro Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco, assistito dai guardalinee Valerio Vecchi di Lamezia Terme e Domenico Lacalamita di Bari. Si gioca mercoledì 8 marzo 2017, per le semifinale di ritorno della Coppa Italia Lega Pro: appuntamento allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia a partire dalle ore 19:00.

In palio la partecipazione alla finale per l’assegnazione del trofeo, che sarà doppia con match d’andata il 22 marzo e secondo round il 26 aprile. Venezia e Padova ripartono dal’1-1 di due settimane fa: l’attaccante Nicola Ferrari aveva portato in vantaggio i lagunari alla mezz’ora del primo tempo, ma poco dopo (36’) il centrocampista biancoscudato Davide Mazzocco ha ristabilito la parità con la sua prima rete stagionale. La situazione di punteggio vede quindi in vantaggio il Venezia, che per la regola dei gol in trasferta guadagnerebbe l’accesso alla finale anche in caso di pareggio 0-0.

Un altro 1-1 invece rimanderebbe la sfida ai tempi supplementari ed eventualmente anche ai calci di rigore. Difficilmente però il Venezia di Pippo Inzaghi vorrà accontentarsi del pareggio, anche perché il Padova può diventare un cliente pericoloso se lasciato giocare. Lo sanno bene proprio i lagunari, che in questa stagione hanno già perso in casa contro la squadra di Oscar Brevi: è successo il 28 novembre 2016, nel posticipo della 15^giornata di campionato (entrambe le formazioni sono incluse nel girone B).

Quella sera il Venezia si portò avanti al 25’ con l’autorete di Carlo De Risio, ma il Padova seppe reagire alla grande ribaltando la situazione già nel primo tempo, grazie ai gol di Francesco Dettori su punizione (28’) e di Michele Russo su calcio di rigore (nel recupero prima dell’intervallo). Nel finale di partita, con il Venezia in 10 uomini per l’espulsione di Nicola Ferrari, il brasiliano Neto Pereira mise il punto esclamativo sigillando il successo del Padova.

Da quel giorno i ragazzi di Inzaghi hanno vinto 10 partite di campionato su 13, compresa l’ultima in scioltezza sul campo del Teramo: l’1-4 dello stadio Bonolis, unito al pareggio del Parma nel monday night contro il Forlì, ha consolidato il primato del Venezia che dopo 27 giornate ha un vantaggio di 5 lunghezze sui Ducali. Proprio il Padova segue in terza posizione con 53 punti, a meno 8 dai lagunari e quindi teoricamente ancora in corsa per la promozione diretta.

Oggi in ogni caso l’attenzione delle due squadre è rivolta esclusivamente alla Coppa Italia Lega Pro, trofeo che il Venezia non ha mai vinto mentre il Padova si è aggiudicato nella stagione 1979-1980, quando era denominato Coppa Italia Semiprofessionisti. Le quote per questa semifinale di ritorno tendono a favorire il Venezia, in maniera anche piuttosto netta: snai.it ad esempio valuta 1,75 il segno 1 per la vittoria neroarancioverde, 3,30 il segno X per il pareggio al 90’ e 4,20 il segno 2 per il successo esterno del Padova.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, i due allenatori dovrebbero operare qualche cambio rispetto alle partite del week-end, anche se l’importanza della posta in palio dovrebbe frenare il turnover. Per il Venezia previsto un 4-3-3 con Facchin tra i pali, Cernuto e Domizzi difensori centrali, Malomo terzino a destra e Pellicanò sulla sinistra. A centrocampo spazio a Fabris, Bentivoglio e allo sloveno Stulac, mentre il tridente d’attacco dovrebbe vedere all’opera Fabiano, lo spagnolo Alex Geijo e Nicola Ferrari. Un’alternativa può essere l’inserimento di Fabris nel ruolo di terzino destro con capitan Soligo a centrocampo.

Il Padova vorrà dimenticare in fretta il pareggio di domenica a Reggio Emilia, in una gara che ha visto i biancoscudati passare in svantaggio all’8’ e pareggiare appena 2 minuti dopo, grazie all’attaccante Cristian Altinier (nel prosieguo anche un rigore prima assegnato e poi tolto ai veneti, dopo consulto tra arbitro e guardalinee). Oscar Brevi punterà sul solito 3-5-2 con Bindi in porta e difesa a tre formata da Sbraga, Emerson e Michele Russo. Sulle fasce Madonna e Tentardini, in cabina di regia Mandorlini fiancheggiato da De Risio e Berardocco, davanti il tandem offensivo formato dal brasiliano De Cenco ed Altinier.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Venezia Padova sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

© Riproduzione Riservata.