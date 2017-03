Video/ Barcellona-Psg (6-1): highlights e gol della partita (Champions League 2017)

VIDEO BARCELLONA-PSG (RISULTATO FINALE 6-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Il video di Barcellona Paris Saint Germain sarà di certo il più cliccato del sito della Uefa Champions League. Un Barcellona spaventoso batte 6-1 il Paris Saint-Germain e si qualifica per i quarti di finale di Champions League. L’impresa si concretizza al Camp Nou: sembrava impossibile e invece diventa realtà con il 6-1 al Psg che ribalta lo 0-4 dell’andata. Impresa ancora più clamorosa perchè arriva con due gol nel primo tempo e dopo che il Paris Saint Germain aveva segnato quella rete che sembrava essere definitiva. Edinson Cavani al 62’ spingeva i transalpini ai quarti: gol del 3-1 per il Matador che replicava così alle marcature di Luis Suarez e Leo Messi (su rigore) con in mezzo l’autorete di Kurzawa. Costringendo il Barcellona a farne altri tre per passare il turno: tre gol in poco meno di mezz’ora. Impossibile, soprattutto con il morale sotto i tacchi: e invece i blaugrana hanno fatto anche meglio, perchè al minuti 88 il risultato era ancora di 3-1. Poi Neymar, forse fino a quel momento il peggiore in campo, ha indovinato l’incrocio dei pali da posizione defilatissima; quindi ci si è messo l’arbitro, che poco prima aveva giustamente ammonito Suarez per simulazione e ha ben pensato di fischiare un discutibile rigore per un fallo di Marquinhos sul Pistolero. Messi ha incredibilmente lasciato a Neymar che ha spiazzato Trapp; era il 91’, mancava ancora un gol. E’ salito anche Ter Stegen: una volta non è andata bene, alla seconda - e proprio a recupero in scadenza - Sergi Roberto che era entrato al 76’ al posto di un irriconoscibile Rafinha si è allungato sullo scavetto di Neymar e ha trovato la porta. Un’impresa di altri tempi, per i numeri della rimonta e per come è arrivata: ai quarti di finale di Champions League ci va il Barcellona, il Psg piange e ancora una volta si arrende di fronte ai blaugrana, una vera e propria nemesi. (Claudio Franceschini)

