Apoel Anderlecht/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, risultato live

DIRETTA APOEL ANDERLECHT: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Apoel Anderlecht verrà diretta dall'arbitro portoghese Manuel De Sousa; si gioca per l'andata degli ottavi di finale di Europa League 2016-2017, calcio d'inizio alle ore 19. L'Apoel Nicosia ha iniziato male al propria stagione europea, arrivando ad un soffio dall'ingresso nel tabellone principale della Champions, ma fallendolo a causa della sconfitta subita nel doppio confronto contro il Copenaghen.

Abbandonata anzitempo la Champions League, il cammino europeo dei ciprioti è ripreso subito dalla fase a gironi dell'Europa League, dove la sorte ha regalato loro un girone decisamente alla portata e vinto senza problemi davanti ai greci dell'Olympiakos. I ciprioti hanno chiuso con 12 punti la fase a gironi e nei sedicesimi di finale hanno avuto la possibilità di confrontarsi contro i ben più quotati spagnoli del Bilbao. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

Il match li vedeva decisamente sfavoriti, ma già dalla sconfitta per 3 a 2 in Spagna si era capito che la qualificazione era assolutamente aperta. Ed infatti in quel di Cipro è arrivato un 2 a 0 per l'Apoel Nicosia che ha mandato in visibilio i tifosi ciprioti e all'inferno quelli baschi, increduli nel vedere la propria squadra uscire ai sedicesimi della competizione. Ora arriva questo match contro l'Anderlecht ed entrambe, visto che nei rispettivi campionati sono già qualificate ai play-off per il titolo, giocheranno sicuramente all'arma bianca per riuscire a passare il turno e continuare il proprio cammino in Europa.

L'Anderlecht è reduce dalla bruciante sconfitta sul campo del Mechelen, che gli ha impedito di staccare il Club Brugge in testa alla classifica: i punti sono ancora 58, ma l'accesso ai play-off scudetto sono ormai sicuri. In campo europeo la stagione era iniziata malissimo, con l'eliminazione al terzo turno preliminare di Champions League per mano dei russi del Rostov, che poi avrebbero fatti fuori anche l'Ajax.

La squadra belga è quindi stata subito retrocessa in Europa League e anche qui ha dovuto affrontare un turno preliminare, andato però decisamente meglio rispetto a quello contro il Rostov: contro lo Sparta Praga è infatti arrivato un doppio 3 a 0 che ha consentito all'Anderlecht di qualificarsi per la fase a gironi, dove è stato inserito nel gruppo di Saint Etienne, Magonza e Qabala. Alla fine del girone eliminatorio la squadra belga si è classificata seconda dietro il Saint Etienne e ha staccato il pass un po'a sorpresa, visto che il Magonza era favorito per il passaggio ai sedicesimi di finale.

Il capolavoro però doveva ancora arrivare, perchè nei sedicesimi l'Anderlecht è stato capace di far fuori lo Zenit San Pietroburgo, ovvero una delle grandi favorite per la vittoria della competizione. La squadra belga ha vinto 2 a 0 in casa mostrando un ottimo gioco e un Acheampong in grande spolvero, mentre in Russia lo Zenit era qualificato fino al 90° grazie al 3 a 0 maturato nell'arco del match, ma la squadra belga ha trovato il goal qualificazione proprio allo scadere.



Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo, i ciprioti dovrebbero confermare il solito assetto tattico, ovvero un 4-4-2 che in fase di manovra diventa un 3-4-3. La formazione dovrebbe essere quella tipo, già vista all'opera contro Aduriz e compagni, con Giannotas e Sotirou a guidare la squadra in quello che è il match più importante della stagione.

Weiler dovrebbe invece giocare con il 4-2-3-1 e ci saranno tutti i titolari. Molto ci si aspetta da Acheampong e da Tielemans, i due elementi di maggior tasso tecnico della squadra belga, che sembra decisa a non fare le barricate e a provare ad imporre sul campo dei ciprioti il proprio gioco fatto di fraseggi veloci e di verticalizzazioni improvvise.



Il match tra Apoel e Anderlecht, come già detto in precedenza, risulta molto equilibrato: ciò lo si evince anche dalle quote dei bookmakers. Basti pensare al fatto che la Snai quota la vittoria dell'Apoel e quella dell'Anderlecht a 2.70 volte la cifra giocata. Questo significa che i bookmakers si aspettano davvero i fuochi d'artificio tra le due formazioni, tanto che un pareggio viene quotato a 3,20 la cifra eventualmente scommessa.

Apoel Anderlecht non è una delle partite che la televisione satellitare trasmetterà in diretta tv; sarà comunque a disposizione il programma Diretta Gol Europa League, che sul canale Sky Super Calcio trasmette per tutti gli abbonati i gol e gli highlights in tempo reale da tutti i campi collegati. Trasmissione che potrà essere seguita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

