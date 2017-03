BUFFON CONTRO L'INTER/ "Non stimo chi crea casi inesistenti!'

BUFFON CONTRO L'INTER: IL PORTIERE BIANCONERO NON APPREZZA SQUADRE CHE CREANO CASI INESISTENTI (OGGI 9 MARZO 2017) - Gianluigi Buffon decide di tornare ancora una volta sulle polemiche post Juve-Inter, con i nerazzurri che hanno sollevato un vero e proprio polverone circa le decisioni arbitrali. Il portiere bianconero non ama le polemiche, e decide di chiarirlo una volta per tutte all'Inter: "Alcune interviste mi hanno fatto raccapricciare. Non riesco proprio ad apprezzare chi crea casi su questioni inesistenti, posso tollerare le polemiche su cose che esistono, altrimenti no. Non riesco né ad apprezzarli, né a stimarli" le parole al veleno del portiere della Juventus e della Nazionale italiana, un chiaro riferimento al popolo nerazzurro. Gianluigi Buffon, inoltre, come riportato da Gazzetta.it, si è mostrato davvero dispiaciuto per l'eliminazione del Napoli dalla Champions League: "Ho tifato per loro, il Napoli mi ha appassionato durante la partita contro il Real Madrid" le parole sincere del portiere che cerca di non pensare in grande (non si nomina la parola Triplete) e minimizza la questione Bonucci-Allegri: "Leo è fatto così, se sbaglia lo fa inconsapevolmente. E' talmente generoso che con una cena riesce a mettere le cose a posto" conclude Buffon.

