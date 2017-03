CALCIATORI AGGREDITI NEGLI SPOGLIATOI/ Colpiti con cinture, spranghe e bastoni, 12 finiscono all'ospedale

CALCIATORI AGGREDITI, PER SAN MARZANO: LA SQUADRA DI PRIMA CATEGORIA VITTIMA DI UN ATTACCO NEGLI SPOGLIATOI, IN 12 ALL'OSPEDALE. IL RACCONTO DELLA SQUADRA - La notizia del giorno non deve essere il 6-1 del Barcellona al Paris Saint German ma lo scandalo di San Marzano su Sarno dove una squadra di Prima Categoria è stata aggredita negli spogliatoi con dodici persone che sono finite all'ospedale sabato scorso. Terrificante è il racconto da parte proprio del club Per San Marzano su Facebook in cui si evidenzia tutto il dolore per quanto accaduto: "Ci duole dover diffondere la notizia che a Mugnano del Carinale ha perso lo sport". Viene poi definita l'aggressione nei minimi dettagli: "A fine gara i calciatori sono stati aggrediti e picchiati mentre entravano nello spogliatoio". I segni della violenza sono poi "Portati addosso dai calciatori". Ciò che stupisce di più poi è il "Clima di ingiustificato odio". Una cosa che davvero spaventa e lascia tutti senza parole a prescindere che si tratti di Serie A, Serie B, Lega Pro o ancor peggio Prima Categoria. CLICCA QUI PER IL POST DELLA SQUADRA

CALCIATORI AGGREDITI, PER SAN MARZANO: LA SQUADRA DI PRIMA CATEGORIA VITTIMA DI UN ATTACCO NEGLI SPOGLIATOI, IN 12 ALL'OSPEDALE - Quanto accaduto a Mugnano del Carinale ha qualcosa di veramente incredibile e lascia tutti senza parole. In una partita di Prima Categoria una squadra di San Marzano sul Sarno, provincia di Salerno, è avvenuta un'aggressione clamorosa negli spogliatoi. La squadra infatti è stata prima attesa e poi vittima di violenze da parte di un gruppo che si è presentato con cinture, spranghe e bastoni. Dodici tesserati, tra cui non solo calciatori ma anche dirigenti, sono finiti all'ospealde di Sarno al Pronto Soccorso con ferite anche di seria rilevanza. Una situazione che non può rimanere impunita a prescindere dalla categoria perchè va contro tutti i principi etici non solo dello sport ma più in generale proprio della vita. Un racconto sconvolgente che lascia senza parole e sicuramente fa capire come stavolta a perdere non sia stato il Per San Marzano ma proprio tutto il calcio. La speranza è che chi sta in alto abbia la volontà di analizzare questo fatto per dare risalto alla tragicità di un episodio che non dovrà mai più ripetersi in nessun campo di nessuna categoria.

