CLAUDIO RANIERI PARLA DOPO L'ADDIO AL LEICESTER: "UN ANNO MERAVIGLIOSO" (NEMO, OGGI 9 MARZO 2017) - Claudio Ranieri ospite di Nemo-Nessuno escluso, il programma di Rai2 che racconta la realtà senza filtri. L'allenatore racconterà l'addio al Leicester: «Quello che abbiamo fatto è stato un anno meraviglioso, bellissimo, posso soltanto essere grato alla gente di Leicester che mi sta riversando tutti i suoi sentimenti, quello che sente dentro» uno stralcio d'anticipazione dell'intervista che andrà in onda stasera. Ranieri fa riferimento all'affetto e alla riconoscenza che gli stanno riconoscendo i tifosi del Leicester: cori e lacrime per il tecnico romano che ha trascinato la squadra al centro del calcio inglese. «Le reazioni all'esonero e ciò che è successo dopo mi hanno commosso» ha aggiunto Ranieri, che con la vittoria storica della Premier League ha fatto piangere per una giornata intera (e forse qualcosa in più) tantissimi adulti. L'avventura, però, è finita prima del previsto e nel modo più doloroso: con l'esonero. Una scelta inaspettata, non per i risultati deludenti che stava collezionando la squadra, bensì per il credito che aveva acquisito Ranieri, il quale meritava più tempo.

CLAUDIO RANIERI PARLA DOPO L'ADDIO AL LEICESTER: LA DIFESA DI CANTONA, L'OFFERTA DEL WOLFSBURG (NEMO, OGGI 9 MARZO 2017) -Sono tanti gli attestati di stima che continua a ricevere Claudio Ranieri e non solo dai tifosi del Leicester. Del tecnico romano, che verrà intervistato da Nemo, ha parlato Eric Cantona: «Il mago aveva trasformato un gruppo di giocatori di seconda categoria in campioni gloriosi, ma nonostante tutto alle prime nuvole questi ingrati e maleducati si sono dati da fare per farlo cacciare, traditori» l'attacco, attraverso i microfoni di Eurosport, dell'ex attaccante del Manchester United. «Il Leicester ha esonerato l'unico tecnico che ha vinto qualcosa di importante nell'insignificante storia della società. Lo hanno mandato via come un cane pieno di pulci» ha aggiunto Cantona. Intanto nelle ultime ore si è parlato di un passaggio del 65enne al Wolfsburg: secondo il Leicester Mercury, Ranieri sarebbe stato contattato dalla squadra tedesca, ma avrebbe rifiutato la proposta, spiegando di non voler tornare subito in panchina e che la Bundesliga non è al momento tra le sue priorità. Il Wolfsburg ha quindi virato su Jonker, che arriva dal settore giovanile dell'Arsenal.

