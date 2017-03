Celta Vigo Krasnodar/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, risultato live

DIRETTA CELTA VIGO KRASNODAR: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Celta Vigo Krasnodar, diretta dall'arbitro scozzese Craig Thomson, va in scena alle ore 21:05 di giovedì 9 marzo; al Balaidos partita valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League 2016-2017. La squadra spagnola, qualificata di diritto alla fase a gironi dell'Europa League, ha fatto una ottima fase eliminatoria, concludendo il proprio raggruppamento al secondo posto alle spalle dell'Ajax e qualificandosi a spese di Panatinaikos e Standard Liegi.

Il capolavoro però Aspas e compagni l'hanno fatto nei sedicesimi di finale, dove hanno eliminato lo Shaktard Donetsk di Paulo Fonseca, tra i grandi favoriti per la vittoria della competizione. Gli ucraini sono stati sconfitti 2 a 0 in casa ai supplementari, dopo aver vinto 1 a 0 in Spagna. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

Se l'Europa League finora ha portato grandi soddisfazioni a Eduardo Berizzo ed ai suoi ragazzi, il campionato ultimamente è assai avaro in questo senso: dopo la qualificazione agli ottavi dell'Europa League sono infatti arrivati tre turni senza vittoria e gli ultimi '90 sono stati decisamente da incubo: il 5 a 0 subito contro il Barcellona rischia di pesare nel match contro i russi, che sono avversario decisamente da prendere con le pinze.

Il Krasnodar di Shalimov ha superato agevolmente due turni preliminari per accedere alla fase a gironi dell'Europa League ed ha terminato al secondo posto il proprio raggruppamento, alle spalle dello Schalke 04: i russi sono riusciti a far fuori dall'Europa League il Nizza di Favre, risultato che alla vigilia quasi nessuno avrebbe pronosticato. Il capolavoro però Shalimov l'ha fatto nei sedicesimi di finale: i turchi del Fenerbahce partivano decisamente favoriti ed invece sono mestamente usciti dalla competizione, sconfitti 1 a 0 in Russia e costretti sul pari (1 a 1) in casa.

Il Krasnodar ha quindi dimostrato di avere tutte le carte in regola per arrivare molto lontano in questa competizione, mentre in campionato viene da un 2 a 2 interno contro lo Spartak Mosca di Carrera, che ha eliminato le residue speranze di tornare in corsa per il titolo: le lunghezze di ritardo dallo Spartak rimangono infatti dodici e la squadra di Shalimov deve puntare a far bene in Europa League e ad agganciare il treno per i preliminari di Champions League.

Il Celta Vigo cercherà di far valere il attore campo contro i russi, anche se il match contro lo Shaktar Donetsk ha dimostrato come i ragazzi di Berizzo sappiano farsi valere anche in trasferta. Ad ogni modo all'Estadio Balaidos i padroni di casa dovrebbero giocare con il 4-3-3 e si dovrebbe vedere la formazione migliore possibile, con Aspas, Guidetti e Sisto (quest'ultimo autore del goal qualificazione contro gli ucraini) a formare il tridente d'attacco e con Giuseppe Rossi ancora una volta in panchina. Roncaglia, che contro il Barcellona ha svolto con poca fortuna il ruolo di mediano davanti alla difesa, tornerà a occupare il proprio posto nella difesa a quattro, mentre sarà di nuovo in campo Radoja, che sarà chiamato a dare sostanza e peso alla mediana spagnola.

Igor Shalimov sembra intenzionato a confermare la vocazione offensiva della sua squadra, che giocherà con il 4-3-3 anche in Spagna, provando a tornare a casa con un risultato positivo. Il Krasnodar giocherà con Smolov punta di riferimento e Wanderson e lo svedese Claesson (autore del goal vittoria nell'andata contro i turchi del Fenherbace) a sostegno, mentre in difesa la coppia centrale sarà composta da Naldo e Martynovich, con Granqvist che potrebbe scivolare in panchina, anche se Shalimov per quanto riguarda quest'ultima opzione si è preso ancora qualche giorno per decidere.

Celta Vigo che appare nettamente favorito contro il Krasnodr, con i bookmakers che non sembrano credere alla possibilità di contraccolpi psicologici dopo la batosta in campionato contro il Barcellona. La vittoria degli spagnoli è infatti quotata (da Snai) a 1,70 volte l'eventale cifra giocata, mentre una affermazione degli uomini di Shalimov è considerata assai meno probabile, come testimonia la quota di 5,50. Più probabile un pareggio, con una quota comunque lontana da quella indicata per una eventuale vittoria della formazione iberica: il segno "X" viene infatti pagato 3,60 volte la cifra giocata.

Celta Vigo Krasnodar non verrà trasmessa in diretta tv, e per la partita del Balaidos non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video; tuttavia gli abbonati al bouquet del satellite potranno seguire il programma Diretta Gol Europa League, che sul canale Sky Super Calcio mostra highlights e gol in tempo reale da tutti i campi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

