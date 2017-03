Copenaghen Ajax/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, risultato live

DIRETTA COPENAGHEN AJAX: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Copenaghen Ajax sarà diretta dall'arbitro portoghese Artur Dias; alle ore 19.00 di giovedì 9 marzo si gioca per l'andata degli ottavi di finale di Europa League 2016-2017. I danesi stanno dominando il campionato e sono anche quest'anno i grandi favoriti per la vittoria finale: prima di questo match è arrivata una vittoria per 5 a 0 che ha confermato il grande stato di salute della squadra di Solbakken, mentre l'Ajax arriva da un pareggio esterno contro il Groningen che potrebbe costare caro: i lancieri infatti avevano la grande occasione di portarsi a -2 dal Feyenoord, sconfitto dopo dieci vittorie consecutive, e l'operazione riavvicinamento è fallita, con la squadra di Rotterdam che ha ancora un vantaggio di 4 punti. Guardando alla stagione europea delle due formazioni, sono sicuramente i danesi quelli che finora hanno fatto meglio. Cornelius e compagni hanno infatti assaporato l'aria della Champions League passando per tre turni eliminatori in cui hanno battuto il Crusaders, l'Astra Giurgiu e l'Apoel Nicosia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

Nella fase a gironi è arrivato un onorevole terzo posto nel gruppo che ha visto qualificarsi il Leicester e il Porto. E a conferma del fatto che la squadra sta lentamente crescendo anche in Europa, vi sono stati i sedicesimi di Europa gruppoLeague, dove i più quotati bulgari del Ludogorets hanno dovuto cedere il passo, sconfitti 2 a 1 in casa e incapaci di andare oltre un pari a reti bianche in Danimarca. La stagione europea dell'Ajax è invece iniziata decisamente male, con il fallito approdo alla fase a gironi della Champions League: gli olandesi dopo aver pareggiato in casa contro il Rostov (1 a 1) hanno clamorosamente (ma non troppo) perso 4 a 1 in Russia, non riuscendo ad entrare nel tabellone principale della massima competizione calcistica europea e confermando lo stato di crisi del calcio orange. Nella fase a gironi di Europa League è fortunatamente andata decisamente meglio, con un dominio nel girone, vinto davanti al Celta Vigo. Nei sedicesimi i ragazzi di Bosz hanno faticato contro il Legia, pareggiando a reti bianche in Polonia e vincendo solo di misura in casa grazie alla rete di Viergever.

Riguardo alle formazioni, entrambe si presentano a questo importante primo atto del confronto diretto con vista sui quarti di finale dell'Europa League, con la possibilità di schierare i giocatori migliori. Solbakken dovrebbe confermare il 4-4-2 e si affiderà ad Olsen tra i pali, mentre i centrali di difesa saranno Zanka e Johansson, i quali verranno coadiuvati da Ankersen ed Augustinsson. In mediana ci sarà spazio per l'esperto Kvist e per il serbo Matic, chiamato a sostituire Delaney, passato al Werder Brema da pochi mesi. Come esterni, con il compito di coprire e rendere la difesa dei danesi una sorta di fortino, vi saranno Jensen e Toutouh, con quest'ultimo che spera di essere decisivo così come lo è stato contro i bulgari del Ludogorets. Infine, attacco come sempre composto da Santader e Cornelius, con quest'ultimo che vivrà un entusiasmante duello con Dolberg.

I lancieri, che due settimane fa hanno rinnovato il contratto con Lasse Schøne, altro danese che in Olanda ha trovato fortuna, giocheranno con il consueto 4-3-3 e molto dipenderà proprio da Schøne e Klaassen in mediana e da Dolberg, riferimento centrale del tridente d'attacco della squadra di Bosz. E proprio il confronto tra Dolberg (classe 1997) e Cornelius (classe 1993) è uno dei motivi di interesse di questo match, con spettatore interessato il commissario tecnico della nazionale danese, che su di loro vuole costruire una Danimarca capace di far bene nei prossimi anni. Entrambe hanno buone possibilità di passare il turno e vogliono andare avanti in Europa League, anche se l'Ajax ha un occhio anche al campionato, dove nonostante il mezzo passo falso dell'ultimo turno ha ancora buone possibilità di agganciare il Feyenoord.

Per quanto riguarda i pronostici, va detto che i danesi partono leggermente favoriti: la loro vittoria è quotata infatti dalla Snai a 2.55, mentre una affermazione dei lancieri è data a 2,90. Più improbabile un pareggio, visto che sempre la Snai paga questo risultato 3,15 volte la cifra giocata. Copenaghen-Ajax sarà una delle partite trasmesse in diretta tv: appuntamento per gli abbonati al bouquet del satellite su Sky Calcio 3, con la possibilità di attivare il servizio di diretta streaming video - senza costi aggiuntivi - su PC, tablet e smartphone grazie all'applicazione Sky Go. Da ricordare anche il programma Diretta Gol Europa League su Sky Super Calcio, con gol e highlights da tutti i campi mostrati in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

