DIRETTA LIONE-ROMA: INFO STREAMING VIDEO E TV, QUOTE, RISULTATO LIVE E CRONACA (TV8, EUROPA LEAGUE 2017) - Lione-Roma sarà diretta dall'arbitro inglese Anthony Taylor: alle ore 21:05 di giovedì 9 marzo il Parc Olympique Lyonnais apre le porte all'andata degli ottavi di finale di Europa League 2016-2017. I francesi in campionato sono piazzati al quarto posto, con nessuna speranza di poter lottare per il titolo, con 47 punti e ben 18 di svantaggio dal Monaco, attuale capolista, e devono invece guardarsi alle spalle, dove il Bordeaux insegue a soli 3 punti di distacco, insidiando la posizione che vale l’Europa.

Nell'ultimo turno della League 1, la formazione allenata da Genesio ha pareggiato per 1-1 proprio sul campo della diretta rivale Bordeaux con una rete messa a segno da Mammana dopo 79 minuti di gioco, che ha pareggiato quella segnata da Vada, che aveva portato in vantaggio la squadra di casa.

Il Lione punta dunque tutto sulla Europa League, nella quale è arrivato dal turno dei sedicesimi di finale, dopo aver iniziato la stagione in Champions League, nel girone della Juventus, nel quale si è piazzato al terzo posto ottenendo 8 punti con un ruolino di marcia che parla di due vittorie, due sconfitte ed altrettanti pareggi. Nello scorso turno i francesi sono stati opposto all’AZ Alkmaar, del quale hanno fatto letteralmente "polpette" seppellendolo sotto 11 reti complessive, 4 all’andata in trasferta e 7 in casa, subendone solamente 2, una in ogni partita, e dimostrando di avere un attacco formidabile con cannonieri come Lacazette, autore di una doppietta nel match di andata e risparmiato nel match di ritorno dove ha giocato solo 15 minuti nel finale, e come Fekir che nel match di ritorno ha segnato una tripletta.

La Roma di Luciano Spalletti arriva a questo incontro non in un buon momento, con tre sconfitte rimediate nelle ultime quattro gare, a partire da quella casalinga, 0 – 1, nel ritorno dello scorso turno con il Villareal, ininfluente per il passaggio agli ottavi visto il 4 – 0 dell’andata per i giallorossi, per arrivare alle ultime due, quella in coppa Italia contro la Lazio, e quella in campionato nello scontro diretto con il Napoli in casa. Il tutto inframezzato dal bel successo ottenuto in trasferta a San Siro contro l’Inter, nel quale si è vista una Roma completamente diversa rispetto alle altre partite.

Se il Lione nelle due gare di Europa League ha mostrato di avere un ottimo attacco, anche la Roma non è da meno, avendo nelle sue file il capocannoniere della manifestazione, il bosniaco Edin Dzeko, ed ha inoltre possibilità di colpire le difese avversarie con la velocità di Salah e la forza di Nainggolan, che nelle ultime giornate si è dimostrato l’uomo più in forma dei giallorossi. Rispetto alla partita con il Napoli, la Roma deve necessariamente migliorare la tenuta del suo centrocampo, cercando una maggiore interdizione rispetto a quanto visto sia con la Lazio che con il Napoli.

A Lione Luciano Spalletti non potrà disporre del tedesco Rudiger che deve scontare una giornata di squalifica, e dovrebbe presentare la sua Roma con il 3-4-2-1 nel quale la linea difensiva vedrà uno tra Juan Jesus e Vermaelen al posto del tedesco, ad affiancare i confermati Fazio e Manolas; nella linea di centrocampo le fasce laterali saranno presidiate da Emerson Palmieri e Peres, mentre al centro ci sarà Strootman insieme al capitano De Rossi, con Salah e Nainggolan ad operare dietro Dzeko, punta avanzata con il nazionale belga che all’occorrenza dovrà dare anche una mano alla linea di centrocampo quando il Lione avrà il possesso palla.

Per mister Genesio la scelta dello schema da mettere in campo con i giallorossi va invece verso il 4-3-3, con Anthony Lopes tra i pali, linea difensiva che vede al centro la coppia formata da Mapou e Mammana, e sulle due fasce Rafael e Morel; centrocampo con Gonalos, uomo di maggiore spicco della formazione, affiancato da Tolisso e da Tousart, ed attacco con Lacazette come punta centrale, a sfruttare le sue doti di colpitore, e Fekir con Cornet ad appoggiarlo lateralmente.

Per quanto riguarda le quote relative alle scommesse la Snai presenta quote abbastanza in equilibrio, con il successo dei francesi a 2,50, mentre quello della Roma è fissato a 2,85, ed il pareggio a 3,30. Per quanto riguarda under ed over sono fissati rispettivamente a 2,15 e 1,62.

Lione-Roma, come tutte le partite di Europa League, è in diretta tv su Sky: appuntamento su Sky Sport Mix, Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 con possibilità di diretta streaming video per tutti gli abbonati, grazie all'applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Questa volta però non si tratta di un'esclusiva: la partita del Parc Olympique Lyonnais infatti sarà trasmessa anche in chiaro, sul canale Tv8.

