Diretta/ Verona-Modena: info streaming video e tv, risultato live (volley maschile playoff Superlega, gara 2)

DIRETTA CALZEDONIA VERONA-AZIMUT MODENA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (RAISPORT, VOLLEY MASCHILE, PLAYOFF SUPERLEGA GARA 2) – Verona-Modena, diretta dagli arbitri Pasquali e Boris, è la partita di volley maschile in programma oggi 9 marzo 2017 alle ore 20.30 presso l’AGSM Forum e valida come gara 2 dei play off scudetto del campionato di volley maschile di Superlega.Questa sfida rappresenterà il quarto di finale più atteso tra quelli in programma: i gialloblu infatti si trovano a +1 nello scontro diretto e oggi potrebbe consumarsi l’ultima possibilità per la compagine emiliana di convincere i propri tifosi oltre che riaprire la questione semifinali in gara 3. I padroni di casa hanno terminato la loro corsa in campionato alla quinta posizione, con 50 punti grazie a 16 vittorie e 10 sconfitte. Gli ospiti invece sono arrivati al quarto posto, con 3 punti in più dei veneti, grazie a 20 vittorie e 6 sconfitte.

Nelle due partite di regular season in cui queste due squadre si sono incontrate il risultato è stato lo stesso sia all'andata che al ritorno. Un secco 3-0 ha infatti consegnato la vittoria a Modena all'andata, e con lo stesso risultato Verona si è aggiudicata la partita di ritorno, ma chiaramente in testa a test più recente è occorso solo lo scorso sabato in casa degli emiliani, battuti in gara 1 di questi play off scudetto per 3-1. Per la posizione in classifica delle due squadre è stata determinante l'ultima giornata, in cui Modena ha compiuto il sorpasso grazie alla sconfitta di Verona con la corazzata Perugia. C'è una cosa molto curiosa in questa sfida, infatti si sfideranno i due fratelli Holt, statunitensi.

Il maggiore Maxwell è in forza a Modena, mentre il giovanissimo Samuel gioca tra le file di Verona, un vero scontro nello scontro quindi. Il coach di Verona, Nikola Grbic, dovrebbe schierare in campo la seguente formazione dall'inizio dell'incontro: Michele Baranowicz al palleggio, Andrea Giovi come libero, Aidan Zingel e Stefano Mengozzi i due centrali, Mitar Ðuric come opposto e in posizione quattro Alexandre Ferreira. Lorenzo Tubertini, l'allenatore degli emiliani dovrebbe rispondere con il seguente sestetto: Santiago Orduna al palleggio, Salvatore Rossini come libero, i due centrali saranno Kévin Le Roux e Maxwell Holt, come opposto giocherà Luca Vettori e in posizione quattro Brian Cook.

Entrambi gli allenatori avranno a disposizione la rosa completa per questo appuntamento. I giocatori da tenere d'occhio sono sicuramente i due americani di Modena, Maxwell Holt e Brian Cook, capaci di grandi cose. Tutto dipenderà da come Verona riuscirà ad arginare i due talenti statunitensi. Ricordiamo infine che la partita tra Verona e Modena sarà visibile in diretta tv sulla Rai che ha riservato a tale evento spazio sul proprio canale tematico Raisport + dalle ore 20.20: sarà quindi confermata anche la diretta streaming video dell’incontro, disponibile tramite il servizio gratuito raiplay.it.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DI VERONA-MODENA (da raiplay.it)

© Riproduzione Riservata.