Gent Genk/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, risultato live

DIRETTA GENT GENK: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Gent Genk è una partita che, diretta dall'arbitro Paolo Tagliavento, si gioca alle ore 21:05 presso il KAA Stadium e vale per l'andata degli ottavi di finale di Europa League 2016-2017. Il Gent in campionato è reduce dal 3 a 2 sul campo del Waasland-Beveren che gli ha consentito di mantenere il settimo posto a 47 punti, mentre il Genk ha battuto 2 a 1 la capolista Bruges, salendo a 45 punti e facendo un favore all'Anderlecht, che però non ne ha approfittato, perdendo il proprio match e rimanendo quindi a pari punti con il Bruges.

Come si evince dalla classifica, dove entrambe sono ancora in lotta per un posto nei play-off scudetto, il match si presenta assolutamente equilibrato. Il Gent parte leggermente favorito, non tanto per i due punti in più in campionato, quanto per il carattere dimostrato in Europa. Dopo aver agevolmente superato i due turni preliminari battendo i rumeni del Viitorul Constanta con un 5 a 0 all'andata che ha reso superfluo il ritorno e i macedoni dello Skendija a cui sono stati rifiliate sei reti tra andata e ritorno, il girone eliminatorio di Europa League è stato al cardiolpalma. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

Il Gent infatti è riuscito a strappare il pass per la fase ad eliminazione diretta solo all'ultima partita e ha fatto fuori dalla competizione i portoghesi del Braga, che erano decisamente favoriti per il secondo posto dietro lo Shaktar Donetsk. Quindi, nei sedicesimi, l'impresa contro il Tottenham, battuto 1 a 0 in casa e costretto al pareggio per 2 a 2 in Inghilterra, con conseguente eliminazione per Pochettino ed i suoi uomini.

Il Genk invece, dopo aver rischiato seriamente di uscire nel secondo turno di qualificazione contro i montenegrini del Buducnost e aver faticato anche contro Cork City e Lokomotiv Mosca, ha vinto il girone di qualificazione di Europa League che dava accesso alla fase ad eliminazione diretta, sorprendendo tutti gli addetti ai lavori.

In un raggruppamento dove Bilbao e Sassuolo sembravano le squadre destinate a giocarsi la qualificazione, il Genk ha sparigliato le carte ed è arrivato primo, grazie alle quattro vittorie in sei partite (di cui due contro il Sassuolo), riuscendo a mettersi alle spalle anche il Bilbao, che poi è uscito nei sedicesimi di finale. Il Genk invece l'ostacolo dei sedicesimi di finale l'ha superato senza troppi problemi, anche per merito di un'urna senza dubbio benevola: l'Astra Giurgiu è stato eliminato con un 2 a 2 in trasferta e una vittoria per 1 a 0 in casa.

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo, il Gent di Vanhaezebrouck dovrebbe giocare con il consueto 3-4-2-1, anche se rispetto al match di ritorno contro il Tottenham appare certa la presenza dall'inizio di Perbet, che è stato assolutamente decisivo per la qualificazione ai danni degli inglesi, con un goal all'andata e uno al ritorno. Per il resto la formazione dovrebbe essere quella tipo, con Mitrovic che sembra in grado di recuperare da un piccolo fastidio muscolare e formerà quindi il terzetto difensivo con Asare e Gigot.

Dal canto suo Stuivenberg giocherà con un modulo quasi speculare a quello degli avversari, optando per il 4-2-3-1. L'unico dubbio del tecnico è in mediana, dove è possibile l'impiego di Berge e Malinovskiy al posto di Heynen e Kumordzi, solitamente impiegati in Europa League. La certezza è invece Pozuelo, trequartista più talentuoso dei tre che agiranno alle spalle di Samatta. Il Genk cerca almeno un goal per poter gestire al meglio il match di ritorno in casa: la Luminus Arena è infatti una specie di talisamno in Europa, visto che in sei partite sonoarrivate altrettante vittorie e un solo goal subito, quello indolore del Sassuolo con Politano nella fase a gironi.

Andando a vedere i pronostici si scopre come il favorito, in questo match di andata, sia il Gent: i bookmaker dell'agenzia Snai infatti puntano forte sul fattore campo, considerando che una vittoria dei padroni di casa è quotata 1,90 volte la cifra giocata, mentre uan vittoria del Genk, che senza dubbio farebbe pendere la bilancia della qualificazione verso la squadra di Stuivenberg è pagata 4,25 volte la cifra giocata. Anche il pareggio è ritenuto poco probabile, visto e considerato che questo risultato è pagato 3,50 volte la cifra eventualmente scommessa.

Gent Genk non sarà una delle partite trasmesse in diretta tv; dunque per il derby belga del KAA Stadium non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video. Tutti gli abbonati a Sky potranno comunque sintonizzarsi sul canale 206 (Sky Super Calcio) per Diretta Gol Europa League, che in tempo reale trasmette highlights e gol in tempo reale da tutti i campi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

