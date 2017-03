INCIDENTE GIANNI MOSCON: VIDEO, ESPLODE LA RUOTA, ALLARME SICUREZZA (TIRRENO-ADRIATICO 2017) - La cronosquadre di Lido di Camaiore che ha aperto la Tirreno-Adriatico 2017 verrà ricordata soprattutto per la brutta caduta di Gianni Moscon, il giovane talento trentino del Team Sky. La scena in effetti fa paura: squadra lanciata ad altissima velocità (circa 62 km/h), come è normale che sia in rettilineo durante una cronosquadre, Moscon improvvisamente rallenta, il ‘treno’ di Sky si disunisce, Gianni tenta di rimanere in piedi ma non c’è niente da fare, nel giro di pochissimi secondi la ruota anteriore della sua bicicletta si sbriciola letteralmente e il trentino inevitabilmente finisce per terra. Le conseguenze tutto sommato per Moscon non sono state gravi, se si considerano la dinamica e la velocità al momento della caduta: botte ed escoriazioni sparse (“mi sono solo graffiato la carrozzeria”, ha sdrammatizzato lui stesso), ma Moscon oggi ha preso regolarmente il via nella seconda tappa. Tutto è bene quel che finisce bene, ma resta l’interrogativo sulla sicurezza di queste biciclette sempre più estreme e tecnologiche, in particolare naturalmente per la cronometro. Sky esclude difetti e parla di sfortuna: “Cose che capitano a certe velocità se prendi una buca” (nel caso specifico un tombino), ha detto il direttore sportivo Dario David Cioni, ma se si considera che pure Mikel Landa e Diego Rosa - tutti del Team Sky - ci sono stati dei problemi con ruote che si sono incrinate pur se in modo meno clamoroso e dannoso di quanto capitato a Moscon, le domande sono legittime. C’è chi ipotizza che Sky stesse utilizzando dei prototipi non ancora in commercio, più performanti ma evidentemente più fragili. Non sarebbe vietato, perché le regole Uci non prevedono l’omologazione per le ruote da crono, però il tema sicurezza è balzato in primo piano.

