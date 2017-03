Indian Wells 2017/ Diretta Lorenzi Haase, Fognini Kravchuk streaming video Supertennis.tv (oggi 9 marzo)

DIRETTA INDIAN WELLS 2017: FOGNINI-KRAVCHUK, LORENZI-HAASE INFO STREAMING VIDEO E TV (TENNIS, OGGI) - Diretta Fognini-Kravchuk, Lorenzi-Haase: la seconda giornata a Indian Wells 2017 coincide con l’inizio del torneo maschile. Si parte alle ore 20 locali per il primo Master 1000 della stagione (e sicuramente il più importante, al netto delle preferenze di ogni singolo giocatore) e Paolo Lorenzi scenderà subito in campo allo Stadium 6, per sfidare l’olandese Robin Haase.

Per quanto riguarda Fabio Fognini, il suo match sarà il quarto allo Stadium 4 e dunque probabilmente nella notte; avversario Konstantin Kravchuk, l'ultimo giocatore ad avere avuto accesso diretto al tabellone principale. Si tratta di due match che si possono vincere; sicuramente Lorenzi non ha pescato benissimo, visto che Haase arriva dalla semifinale giocata a Dubai dove si è permesso anche di battere Tomas Berdych (perdendo da Verdasco), e anche perchè se si dovesse qualificare giocherebbe contro Stan Wawrinka - le 32 teste di serie saltano il primo turno ed entreranno in gioco soltanto sabato.

Si è qualificato anche Federico Gaio: il ventiquattrenne di Faenza ha superato i due turni di qualificazione ma sarà in campo domani per sfidare Kevin Anderson, sudafricano in calo negli ultimi mesi. Parlando dei match odierni, sicuramente da seguire gli esordi di Tommy Robredo (avversario il temibile russo Karen Kachanov) e di Bernard Tomic, australiano che è sempre ad un centesimo dal fare l’euro e che affronta quel Bjorn Fratangelo capace, un anno fa, di strappare proprio a Indian Wells il set di apertura a Novak Djokovic.

Naturalmente prosegue anche il torneo maschile di cui si completa oggi il primo turno: già eliminate Camila Giorgi e Francesca Schiavone, a superare il primo ostacolo è stata solo Sara Errani (mentre Roberta Vinci entrerà in corsa nel secondo turno e giocherà contro Madison Brengle). Oggi occhi puntati sulla veterana Jelena Jankovic (gioca contro Irina Falconi) e su qualche giovane dal futuro radioso, per esempio Taylor Townsend che sfida la polacca Magda Linette, e Donna Vekic che affronta l’americana Alison Riske.

Il programma della giornata sarà chiuso allo Stadium 1 dal match tra il bosniaco Damir Dzumhur e il padrone di casa Ryan Harrison, texano che nell’ultimo periodo è riuscito a costruirsi una classifica solida (è entrato nel torneo con il numero 46 del ranking ATP); in Italia ovviamente saremo già alle prime luci della mattina di venerdì.

La diretta tv del torneo maschile di Indian Wells 2017 è su Sky Sport 3, con possibilità - per tutti gli abbonati - di seguire i match in diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Il torneo femminile è invece su SuperTennis, la web-tv locale che trovate al numero 64 del vostro telecomando e che potrete seguire anche in diretta streaming video sul sito www.supertennis.tv. Non dimenticate inoltre di visitare le pagine ufficiali del torneo sui social network: abbiamo facebook.com/bnpparibasopen e, su Twitter, @bnpparibasopen. (Claudio Franceschini)

