Indian Wells 2017/ Diretta Vinci Brengle, Gaio Anderson streaming video SuperTennis (oggi 9 marzo)

DIRETTA INDIAN WELLS 2017: VINCI-BRENGLE, GAIO-ANDERSON INFO STREAMING VIDEO E TV (TENNIS, OGGI) - Diretta Gaio-Anderson: nel deserto della California siamo alla terza giornata di Indian Wells 2017. I match iniziano alle ore 11 locali, quando in Italia saranno le 20; oggi il programma prevede il completamento del primo turno nel tabellone maschile e l’inizio del secondo nel tabellone femminile - il torneo WTA è iniziato un giorno prima, come da tradizione. Siamo ancora alle prime battute, ma il quinto Slam - come è conosciuto dagli addetti ai lavori - sta già rivelando tante emozioni; nel torneo maschile abbiamo impegnato Federico Gaio, ventiquattrenne di Faenza che ha centrato un grande risultato superando le qualificazioni.

Un giocatore che negli Slam non è mai riuscito a entrare nel tabellone principale e che soltanto una volta (lo scorso anno al Roland Garros) ha vinto un match delle qualificazioni; nel suo curriculum ci sono 9 titoli, ma si tratta di Challenger (2) e Futures (7) anche se lo scorso anno a Biella si è permesso di battere in finale Thomaz Bellucci, uno che nei Major ci entra piuttosto regolarmente. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS IL TORNEO FEMMINILE DI INDIAN WELLS 2017

Per Gaio l’avversario è tosto: Kevin Anderson, sudafricano di 30 anni, è stato a lungo tra i primi 20 giocatori al mondo prima di avere un netto calo, oggi è numero 79 ATP e dunque resta comunque superiore al nostro tennista. Anderson però deve ancora centrare la sua prima vittoria nel 2017: finora ha giocato due volte in tornei 250, perdendo al primo turno di Memphis (da Damir Dzumhur) e di Delray Beach (da Juan Martin Del Potro).

A proposito di Del Potro: l’argentino non aveva una testa di serie in un Master 1000 da quasi quattro anni, è numero 31 del seeding e questo significa che entrerà in gioco soltanto nel secondo turno. Tra i match da tenere d’occhio oggi vanno segnalati quelli tra Benoit Paire e Taylor Fritz e quello tra il lottatore argentino Federico Delbonis, eroe della Coppa Davis 2016, e il russo Andrey Kuznetsov. In campo femminile fanno il loro esordio le big: Roberta Vinci, testa di serie numero 26, affronta l’americana Madison Brengle in un turno che non sembra essere troppo impegnativo.

In campo anche la numero 7 Garbine Muguruza, il cui inizio di stagione non è stato dei migliori (anzi) che gioca contro la veterana belga Kirsten Flipkens; e la testa di serie numero 3 Karolina Pliskova, una delle grandi favorite per la vittoria del torneo (contro Monica Puig, oro olimpico a Rio de Janeiro). Il tabellone conta anche sulla presenza di tante giovani: dalla classe ’96 Louisa Chirico alla ’97 Daria Kasatkina (già testa di serie, come la coetanea Ana Konjuh, fino ad arrivare a Kayla Day che è una 1999 e ha cinque mesi e 20 giorni meno di Catherine Bellis, eliminata mercoledì dalla Flipkens.

La diretta tv del torneo maschile di Indian Wells 2017 è su Sky Sport 3, con possibilità - per tutti gli abbonati - di seguire i match in diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Il torneo femminile è invece su SuperTennis, la web-tv federale che trovate al numero 64 del vostro telecomando e che potrete seguire anche in diretta streaming video sul sito ufficiale www.supertennis.tv. Non dimenticate inoltre di visitare le pagine ufficiali del torneo messe a disposizione sui social network: abbiamo facebook.com/bnpparibasopen e, su Twitter, @bnpparibasopen. (Claudio Franceschini)

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS IL TORNEO FEMMINILE DI INDIAN WELLS 2017

© Riproduzione Riservata.