Lione Roma/ Diretta tv e streaming video (risultato live): dove vedere la partita?

DIRETTA LIONE-ROMA: STREAMING VIDEO E TV (RISULTATO LIVE): DOVE VEDERE LA PARTITA? - Lione-Roma potrà essere seguita in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go: inserendo i dati del proprio abbonamento si può effettuare la registrazione sul sito skygo.sky.it o sulla relativa app per tablet o smartphone, accedendo così alle immagini senza costi aggiuntivi. Naturalmente si tratta di un servizio riservato esclusivamente agli abbonati della pay tv del satellite; a proposito di questo va detto che la diretta tv di Lione-Roma sarà sui canali Sky Sport Mix (106), Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 1 (251) e in questo terzo caso occorrerà essere abbonati al pacchetto Calcio. Non sono ancora stati comunicate le informazioni relative al telecronista e al commentatore tecnico che seguiranno e racconteranno la partita dal Parc Olympique Lyonnais; restiamo anche in attesa di conoscere gli inviati da bordo campo, che cureranno le interviste nel post partita e forniranno contributi durante la gara raccontandoci gli umori delle due panchine. CLICCA QUI PER SEGUIRE CON NOI LIONE-ROMA: LA PARTITA LIVE Come già detto in sede di sorteggio, per gli ottavi di finale di Europa League la Roma non è stata del tutto fortunata; certo ha evitato il Manchester United che era il principale spauracchio, ma ha pescato una squadra che ha giocato il girone di Champions League e ha anche sfiorato la qualificazione. Arrivato al piano di sotto, il Lione ha superato i sedicesimi rifilando undici gol complessivi all’Az Alkmaar; la Roma resta sicuramente superiore ed è favorita per il passaggio del turno, ma non deve commettere l’errore di sottovalutare la squadra di Bruno Génésio. Non lo ha fatto contro il Villarreal ed è arrivato un 4-0 esterno che ha chiuso dopo i primi 90 minuti il passaggio del turno; la sconfitta interna suonava come un leggero campanello di allarme che si è amplificato quando i giallorossi hanno perso in casa contro il Napoli. Luciano Spalletti ancora una volta non ha cercato alibi e non ha voluto parlare di squadra stanca: anche in questo modo si forgia una grande mentalità e siamo sicuri che per questo appuntamento del Parc Olympique Lyonnais la Roma si farà trovare pronta all’appuntamento.

