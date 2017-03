Lione Roma/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Europa League 2017)

LIONE-ROMA: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Lione-Roma si gioca alle ore 21:05 di giovedì 9 marzo: partita non semplice quella dei giallorossi, per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2016-2017. Il Lione, che ha giocato il girone di Champions League arrivando terzo, nel turno precedente è stato di gran lunga il più convincente tra i club impegnati nei sedicesimi, e arriva dunque alla sfida con ottime referenze. La Roma però può schierare un livello complessivo superiore, maggiore esperienza in alcuni giocatori e individualità che potrebbero avere la meglio in una doppia sfida comunque delicata. Ad arbitrare la sfida del Parc Olympique Lyonnais sarà l’inglese Anthony Taylor; aspettando allora il calcio d’inizio, andiamo a leggere in maniera più approfondita le probabili formazioni di Lione Roma. CLICCA QUI PER LEGGERE LE PROBABILI FORMAZIONI DI LIONE ROMA

LIONE-ROMA: PRONOSTICO E QUOTE - Per Lione-Roma, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria del Lione (segno 1) vale 2,50, il pareggio (segno X) è quotato 3,30, mentre la vittoria della Roma (segno 2) vi permetterà di vincere 2,85 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE - Sono due le possibilità di formazione per Bruno Génésio: al momento il tecnico sembra orientato sul 4-3-3, così da avere maggiore azione sugli esterni e un tridente offensivo che possa tenere impegnati i tre difensori della Roma. Il ballottaggio davanti riguarda Ghezzal e Cornet: il primo è maggiormente in grado di giocare come esterno ma il secondo potrebbe comunque essere favorito per affiancare Lacazette, giocatore senza il quale la pericolosità offensiva del Lione cambia radicalmente. Anche negli altri reparti comunque le scelte non sono definitive: a centrocampo per esempio Tousart, che ha giocato l’ultima partita di campionato, contende una maglia allo spagnolo Darder e sarà difficile sfilargliela, sembrano più certi del posto Tolisso e Gonalons che sono le anime della mediana transalpina. In difesa invece Yanga-Mbiwa, che a Roma ha giocato poco ma ricordano con affetto per un gol decisivo nel derby, è l’alternativa a Mammana: argentino in vantaggio, il prescelto giocherà comunque al fianco di Diakhaby che ha solo 20 anni ma aveva già impressionato tutti nel corso della partita che il Lione aveva giocato contro la Juventus. Sulle corsie Rafael da Silva, ex del Manchester United, e Morel; in porta ci sarà Anthony Lopes.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Dopo la sconfitta interna contro il Napoli, Luciano Spalletti riparte dall’Europa League e dovrebbe ripristinare la difesa a tre: Rudiger è squalificato, Juan Jesus dovrebbe prenderne il posto lasciando in panchina Vermaelen, la cui ultima apparizione - contro il Villarreal - è stata macchiata da un errore grossolano. In porta c’è Alisson, Manolas e Fazio completano il reparto davanti a lui; a centrocampo invece potrebbe giocare ancora De Rossi, che si era riposato nel derby e dunque sembra pronto per affiancare Strootman (anche se Leandro Paredes rimane in ballottaggio per una maglia dal primo minuto). Bruno Peres il turnover lo ha fatto sabato, giocando solo nel secondo tempo; il brasiliano dunque va a destra con Emerson Palmieri a sinistra, Salah dovrebbe rientrare dal primo minuto anche se Diego Perotti rimane un’alternativa credibile e per la seconda volta consecutiva potrebbe essere lanciato come titolare. In ogni caso sembra che Spalletti non voglia rinunciare a Nainggolan nemmeno in questa occasione; davanti a tutti ci sarà Edin Dzeko, che di questa Europa League è già il capocannoniere e adesso punta ad aumentare il suo bottino di reti, provando a toccare le 30 stagionali.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE-ROMA

LIONE (4-3-3): 1 Anthony Lopes; 20 Rafael da Silva, 4 Mammana, 5 Diakhaby, 15 Morel; 8 Tolisso, 21 Gonalons, 14 Darder; 18 Fekir, 10 Lacazette, 27 Cornet

A disposizione: 30 Gorgelin, 13 Jallet, 2 Yanga-Mbiwa, 29 Tousart, 12 Ferri, 28 Valbuena, 11 R. Ghezzal

Allenatore: Bruno Génésio

Squalificati: -

Indisponibili: -

ROMA (4-3-3): 19 Alisson; 44 Manolas, 20 Fazio, 3 Juan Jesus; 13 Bruno Peres, 16 De Rossi, 6 Strootman, 33 Emerson P.; 4 Nainggolan, 11 Salah; 9 Dzeko

A disposizione: 1 Szczesny, 15 Vermaelen, 21 Mario Rui, 5 L. Paredes, 8 Perotti, 92 El Shaarawy, 10 Totti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: Rudiger

Indisponibili: Florenzi

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra)

