Olympiacos Besiktas/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, risultato live

DIRETTA OLYMPIACOS-BESIKTAS: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Olympiacos-Besiktas, che sarà diretta dall'arbitro olandese Danny Makkelie, va in scena alle ore 21:05 di giovedì 9 marzo ed è valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League 2016-2017. L'Olympiacos in campionato è reduce dalla brutta battuta d'arresto contro il Paok, che ha parzialmente riaperto la corsa al titolo: la squadra di Bento è ancora la grande favorita per il titolo, che sarebbe l'ennesimo di questi anni e della sua storia.

Senza dubbio però lo stop contro il Paok è arrivato nel momento meno indicato di una stagione che a livello europeo è partita malissimo, con l'uscita al terzo turno preliminare di Champions League per mano degli israeliani dell'Hapoel Beer Sheva e il conseguente esonero di Victor Sanchez, di cui Bento ha preso il posto. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

E anche l'ingresso in Europa League è stato decisamente faticoso, con i portoghesi dell'Arouca che si sono arresi solo ai tempi supplementari. Nel girone di Europa League l'Olympiacos ha continuato a faticare ed è riuscito a staccare il pass per la fase ad eliminazione diretta soltanto grazie ai migliori risultati ottenuti nel doppio confronto contro gli elvetici dello Young Boys. Nei sedicesimi di finale è arrivata però la soddisfazione del passaggio del turno contro i turchi dell'Osmanilispor: ora ancora Turchia, contro una squadra decisamente più insidiosa.

Il Besiktas è reduce da una vittoria in campionato grazie alla quale ha fatto un altro passo verso la conquista del titolo: la compagine di Istanbul sembra davvero in grado di vincere il titolo quest'anno, anche se ha tutta l'intenzione di andare avanti in Europa League, manifestazione dove l'obiettivo minimo sono diventati i quarti.

La stagione europea dei turchi è stata decisamente in chiaroscuro: in corsa fino all'ultimo nella fase a gironi della Champions League nel girone del Napoli (battuto in casa propria e bloccato sul pari a Istanbul), il sogno di passare il turno si è infranto nell'ultima giornata contro la Dinamo Kiev, che già tagliata fuori anche dalla possibilità di essere ripescata in Europa League ha sommerso con un 6 a 0 la compagine di Gunes, che vincendo avrebbe staccato il pass per gli ottavi della massima competizione europea.

Invece sono arrivati i sedicesimi di Europa League, dove l'urna ha regalato un match agevole contro gli israeliani dell'Hapoel Be'er Sheva, battuti sia all'andata (3 a 1) che al ritorno (2 a 1). Ora altro match molto caldo contro l'Olympiacos, con tanta voglia per entrambe di entrare tra le migliori otto della competizione.

Riguardo uomini che scenderanno in campo, l'Olympiacos dovrebbe giocare con il consueto 4-2-3-1 e Bento dovrebbe dare fiducia a Leali tra i pali, mentre qualche novità potrebbe esserci in difesa: la squadra prima del match dei sedicesimi di finale di Europa League vantava 12 punti di vantaggio sulla seconda in campionato e nel giro di due settimane sono arrivate tre sconfitte, segno che il reparto arretrato non è più così granitico. La certezza di Bento si chiama quindi Cardozo, con l'esperto attaccante chiamato a guidare i greci in un match molto sentito non solo dalle parti del Pireo, ma in tutta la Grecia.

Dall'altra parte Gunes può contare sul rientro di Aboubakar rispetto alla sfida dei sedicesimi di Europa League, anche se l'attaccante camerunese dovrà accomodarsi in panchina vista la grande annata di Tosun. Possibile che Gunes opti per un 4-4-2: in questo caso out anche Quaresma e spazio ad una mediana dove ci si affiderà all'esperienza dell'ex Napoli Inler e alla coppia Mitrovic-Marcelo.

La partita si preannuncia decisamente equilibrata e lo si evince anche dalle quote dei bookmakers. Basti pensare che la Snai paga una vittoria dei greci 2,40 volte la cifra giocata, mentre un eventuale colpo esterno dei turchi è quotato a 3,20, segno che le due squadre, alla fine, si equivalgono. Un eventuale pareggio viene invece pagato 3,10 volte l'eventuale cifra scommessa: va detto comunque che appare difficile immaginare un match che si conclude con uno scialbo 0 a 0, considerando lo spirito agonistico delle due compagini.

Olympiacos-Besiktas non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà a disposizione una diretta streaming video per questa partita; tutti gli abbonati al bouquet del satellite potranno comunque seguire il programma Diretta Gol Europa League, che trasmette highlights e gol in tempo reale da tutti i campi collegati, e che ovviamente si può seguire anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all'applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

