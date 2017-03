PAGELLE / Lione-Roma: i voti della partita (Europa League 2017, andata ottavi - primo tempo)

PAGELLE LIONE ROMA: I VOTI DELLA PARTITA (EUROPA LEAGUE 2017 ANDATA OTTAVI). IL PRIMO TEMPO - Ecco i voti del primo tempo di Lione-Roma, gara valida per l'andata degli ottavi di Europa League 2016-2017, al momento i giallorossi sono avanti sui transalpini per 2 a 1. Gli uomini di Spalletti cominciano bene con il salvataggio di Lopes (6) su Nainggolan (6,5) mentre Salah (7) non riesce a trovare la porta, tuttavia al primo affondo i padroni di casa sbloccano la contesa con Diakhaby (4,5) che grazie alla sponda di Rafael (6) deposita il pallone in rete alle spalle di Alisson (6). La Roma non si scoraggia e nonostante lo svantaggio continua ad attaccare e a macinare gioco, alla fine arriva il meritato pareggio quando Diakhaby perde un brutto pallone nella sua trequarti regalandolo a Salah che ringrazia per il favore e gonfia la rete per l'1-1. Poco dopo la mezz'ora i giallorossi completano la rimonta con Fazio (7) che di testa realizza il gol del 2 a 1 sul cross di De Rossi (6,5) con Nainggolan a dare il via all'azione. VOTO LIONE 5,5 - Sull'unico pericolo creato dai padroni di casa l'OL si porta in vantaggio subendo però la rimonta degli avversari, la difesa è senz'altro il punto debole della squadra di Genesio. MIGLIORE LIONE: VALBUENA 6,5 - È lui a creare i maggiori pericoli su calcio piazzato, non a caso il gol del transaplini nasce dagli sviluppi di una punizione battuta da lui. PEGGIORE LIONE: DIAKHABY 4,5 - Ok che firma la rete dell'iniziale 1 a 0 ma l'errore con il quale regala il pallone a Salah è da matita blu per usare un eufemismo, per non parlare di come l'egiziano lo sovrasti sul piano della tecnica e della velocità. VOTO ROMA 7 - I giallorossi partono bene ma subiscono gol, invece di scoraggiarsi gli uomini di Spalletti giocano con ancora più cattiveria fino a ribaltare meritatamente il risultato. MIGLIORE ROMA: MANOLAS 7,5 - Dopo un paio di partite sottotono il greco sembra essersi prontamente ripreso, emblematico il recupero su Lacazette lanciatissimo a rete. PEGGIORE ROMA: EMERSON 5,5 - Prende il giallo falciando Rafael dopo aver valutato malissimo i tempi per l'intervento sull'avversario. (Stefano Belli)

