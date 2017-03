Probabili formazioni/ Juventus Milan: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Juventus Milan apre la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: si gioca alle ore 20:45 di venerdì 10 marzo ed è una grande classica del calcio italiano quella dello Stadium. La Juventus è reduce dal primo pareggio di questo campionato, un’occasione persa per allungare sulla Roma anche se di fatto c’è stato un punto guadagnato; il Milan sta vivendo un buon periodo e, con tre vittorie consecutive, è rimasto agganciato al treno dell’Europa con ottime possibilità di tornare a giocare le coppe. Aspettando il calcio d’inizio di quella che sarà la quarta sfida stagionale tra le due squadre, andiamo a studiare dubbi e certezze dei due allenatori alla vigilia della partita, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Juventus Milan. CLICCA QUI PER LEGGERE LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - La squalifica di Cuadrado apre le porte al centrocampo a tre: per Massimiliano Allegri è questa la soluzione alternativa qualora non reputi Pjaca pronto a giocare come titolare. In questo caso il croato si piazzerebbe a destra sulla linea di trequarti e non cambierebbe nulla; altrimenti spazio a Marchisio in mediana, al fianco di Khedira e Pjanic così da non dover scegliere chi lasciare fuori. Dybala manterrebbe la sua posizione di trequartista ma giocherebbe da solo tra le linee, con Mandzukic che farebbe un passo avanti andando ad affiancare Higuain nel reparto d’attacco. Detto del centrocampo, nel quale ci sono poche alternative (una potrebbe essere Sturaro), in difesa Chiellini non recupera: in campo al fianco di Bonucci dovrebbe esserci Benatia che in questo momento sembra avere un passo di vantaggio su Rugani, ma naturalmente va tenuto in considerazione anche Barzagli che alla fine potrebbe essere il giocatore sul quale Allegri deciderà di puntare. Sulle corsie laterali solito ballottaggio tra Lichtsteiner e Dani Alves: lo svizzero parte favorito nonostante la Champions League sia prossima, dall’altra parte invece non c’è alcun dubbio sulla presenza di Alex Sandro dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN - Recuperato in pieno Alessio Romagnoli, il Milan ritrova la coppia centrale titolare anche se al fianco del giovane romano potrebbe essere nuovamente schierato Cristian Zapata, le cui quotazioni sono in ascesa. De Sciglio sostituisce l’infortunato Abate, a sinistra invece confermato Vangioni che sta diventando un vero e proprio talismano per i rossoneri (con lui in campo non hanno mai perso). Si va verso alcune modifiche a centrocampo: Kucka rientra dal primo minuto, Bertolacci sembra favorito su Pasalic mentre il ruolo di regista potrebbe tornare appannaggio di José Sosa, che in queste ultime settimane ha dato prova di essere cresciuto mettendo in crisi le scelte di Montella (infatti ancora una volta andrebbe in panchina Locatelli). Anche Suso recupera: l’indurimento muscolare sembra sotto controllo, perciò lo spagnolo si posizionerà sulla corsia destra del tridente offensivo (in preallarme resta comunque Ocampos, che giocherebbe in caso di forfait del compagno) con Deulofeu diventato in breve tempo una pedina importante nello scacchiere tattico del Milan. Ritrovato anche Carlos Bacca: con la doppietta al Chievo l’attaccante colombiano ha raggiunto gli 11 gol in questo campionato, sarà ovviamente lui il titolare al centro dello schieramento offensivo con Lapadula che potrebbe avere spazio nella ripresa.

JUVENTUS-MILAN: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Juventus Milan, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite sui canali Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e sulla pay tv del digitale terrestre sui canali Premium Sport e Premium Sport HD.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-MILAN

JUVENTUS (4-3-1-2): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 19 Bonucci, 4 Benatia, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 8 Marchisio, 5 Pjanic; 21 Dybala; 9 Higuain, 17 Mandzukic

A disposizione: 25 Neto, 32 Audero, 23 Dani Alves, 15 Barzagli, 24 Rugani, 14 Mattiello, 22 Asamoah, 27 Sturaro, 18 Lemina, 28 Rincon, 20 Pjaca

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: Cuadrado

Indisponibili: Chiellini

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 De Sciglio, 17 C. Zapata, 13 A. Romagnoli, 21 Vangioni; 33 Kucka, 23 J. Sosa, 91 Bertolacci; 8 Suso, 70 Bacca, 7 Deulofeu

A disposizione: 30 Storari, 35 Plizzari, 96 Calabria, 29 Paletta, 15 Gustavo Gomez, 16 A. Poli, 73 M. Locatelli, 80 Pasalic, 14 Mati Fernandez, 10 Honda, 9 Lapadula, 11 Ocampos

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: -

Indisponibili: Abate, Montolivo, Bonaventura

© Riproduzione Riservata.