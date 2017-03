Pronostici Europa League/ Le scommesse su Lione Roma e le partite degli ottavi (andata, oggi)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DEGLI OTTAVI (ANDATA, OGGI) - Torna il grande spettacolo dell'Europa League 2016-2017, e torna il consueto appuntamento con i nostri pronostici: una sola settimana di pausa per una competizione che è già arrivata agli ottavi di finale, di cui giovedì 9 marzo si giocano le partite di andata. La Roma, unica rappresentante italiana, è impegnata sul campo del Lione; il Manchester United, insieme ai giallorossi grande favorito per il titolo, se la vede con il Rostov e ci sono due derby. Andiamo quindi ad analizzare, almeno inizialmente, le sei partite principali di questo turno, provando a indovinare quale potrebbe essere l'esito delle sfide.

PRONOSTICO ROSTOV-MANCHESTER UNITED (ore 19) - La formazione russa del Rostov, ospita nella gara di andata degli ottavi la formazione favorita per il successo finale nella manifestazione, il Manchester United. La squadra allenata da Mourinho ha superato lo scorso turno vincendo entrambe le gare contro i francesi del Saint Etienne, 3-0 in casa ed 1-0 in trasferta, mentre i russi hanno eliminato lo Sparta Praga chiudendo in pratica il discorso qualificazione nella gara di andata con un chiaro 4-0, per poi pareggiare 1-1 nella gara di ritorno. La formazione inglese punta molto a questa manifestazione, che le potrebbe dare la possibilità di partecipare alla Champions League del prossimo anno, con una vittoria, visto che in Premier le cose per i Red Devils non stanno andando al meglio ed anche nell’ultima giornata lo United non è andato oltre il pareggio, con Ibrahimovic che ha sbagliato un calcio di rigore. Anche il Rostov nel campionato russo non sta andando bene, con il settimo posto, molto lontano dalla vetta, anche se nell’ultimo turno ha battuto nettamente, 6 – 0 la formazione del Tomsk. Nella gara di andata, l’allenatore austriaco della formazione russa, Danilants, schiera i suoi con il 5-3-2, mentre Mourinho si affida al 4-2-3-1 con Ibrahimovic di punta, ed il Manchester è il favorito del match.

PRONOSTICO LIONE-ROMA (ore 21:05) - La Roma di Spalletti ha pescato nell’urna del sorteggio una delle formazioni più forti del lotto, il Lione allenato da Bruno Génésio, e dovrà quindi sudarsi il passaggio ai quarti di finale di Europa League. La formazione di Spalletti arriva a questo turno dopo aver eliminato il Villareal, mentre il Lione ha fatto lo stesso con l’AZ Alkmaar. Ad inizio stagione la formazione francese ha partecipato ai gironi di Champions, inserita in quello vinto dalla Juventus, nel quale si è classificato terzo. La Roma spera di ripetere quanto successo nell’unico precedente con il Lione, che risale alla Champions League del 2006 / 2007, turno degli ottavi di finale, quando dopo il pareggio a reti inviolate dell’Olimpico, i giallorossi si imposero nel ritorno, per 2 – 0 con una delle due reti segnata da Totti, presente anche in questa occasione anche se inizierà la gara in panchina. Per la Roma solito schema con il 3 -4-2-1 e con Rudiger assente per squalifica, con Dzeko in avanti. Per il Lione 4-3-3 con punta centrale il temibile Lacazette. Pronostico per un pareggio.

PRONOSTICO GENT-GENK (ore 21:05) - Tra gli accoppiamenti degli ottavi di finale della Europa League c’è anche il derby belga che oppone due squadre dal nome molto simile, il Gent ed il Genk. Le due formazioni disputano la Jupiler League belga e nella classifica sono a stretto contatto con il Gent che ha 47 punti contro i 45 del Genk, e sono in settima ed ottava posizione, quindi attualmente fuori dall’Europa per la prossima stagione, ma molto vicini alle posizioni dalla terza alla sesta. Le due formazioni si conoscono molto bene e nei due incontri stagionali della Jupiler League entrambe hanno vinto quello in casa, con il Gent che si è imposto per 1-0 con rete segnata da Perbet nel secondo minuto di recupero della ripresa, mentre il Genk ha vinto il ritorno per 2-0 con reti di Pozuelo e Karelis nel primo tempo. Nella gara di andata dell’Europa League, il Gent di Vanhaezebrouck si schiera con il 3-4-3, mentre la formazione ospite, allenata dall’olandese Stuivenberg, risponde con un 4-5-1 con Samata di punta, autore anche della doppietta che ha permesso alla sua squadra di vincere l’ultima gara di campionato. Pronostico per un pareggio.

PRONOSTICO SCHALKE 04-BORUSSIA MONCHENGLADBACH (ore 21:05) - Il sorteggio ha messo di fronte anche due squadre tedesche, lo Schalke 04 ed il Borussia Moenchengladbach, formazione che nel turno precedente ha eliminato la Fiorentina, vincendo per 4 – 2 al Franchi dopo essere stata battuta in casa per 0-1. La gara di andata offre una immediata possibilità di riscatto ai padroni di casa di Weinzierl visto che le due formazioni si sono incontrate pochi giorni fa in Bundesliga a Moenchengladbach, con i padroni di casa che si sono imposti per 4 – 2 con doppietta di Johnson e reti di Wendt e Raffael per i padroni di casa, mentre lo Schalke 04 è andato a segno con Bentaleb e Goretzka. La gara di andata della Bundesliga era stata però vinta dallo Schalke 04 in maniera altrettanto netta, 4-0, con quattro marcature tutte nella ripresa, con doppietta di Embolo, ed una rete ciascuno per Choupo-Moting e Goretzka. Nella gara di Gelsenkirchen, per lo Schalke saranno indisponibili Baba, Embolo e Uchida, mentre per gli ospiti, mister Hecking non potrà disporre di Nicolas, Hazard e Traorè. Formazione di casa in campo con il 3-1-4-2, mentre per gli ospiti ci sarà il più classico 4-4-2 già visto anche contro i viola. Pronostico favorevole allo Schalke 04.

PRONOSTICO CELTA VIGO-KRASNODAR (ore 21:05) - I baschi del Celta Vigo, dopo aver eliminato nel turno precedente gli ucraini dello Shaktar, vincendo in trasferta 2-0 dopo lo 0-1 in casa, sono opposti negli ottavi al Krasnodar, formazione russa che ha estromesso nei sedicesimi i turchi del Fenerbache, con un successo in casa per 1-0, ottenendo poi il pareggio, 1-1 nella gara di ritorno. Nella Liga il Celta Vigo occupa la decima posizione ed arriva da una "manita" incassata in casa del Barcellona nell’ultimo turno. Il Krasnodar nel campionato russo si trova attualmente in quarta posizione, a 12 punti di distacco dallo Spartak Mosca, primo in classifica, ed ha ottenuto nell’ultimo turno un pareggio casalingo per 2-2 proprio contro la capolista. Per le due squadre si tratta del primo incrocio della storia delle competizioni europee e il Celta Vigo si presenta in campo con lo schema 4-2-3-1 mentre i russi oppongono il loro 4-5-1. Il pronostico del match è favorevole al Celta Vigo.

PRONOSTICO OLYMPIACOS-BESIKTAS (ore 21:05) - Un altro ottavo di finale presenta un duello greco – turco, con in campo l’Olympiacos Atene, di fronte al Besiktas Istanbul. I greci di mister Paulo Bento, nelle cui file gioca anche l’ex interista Esteban Cambiasso, sono al primo posto in campionato, nonostante l’ultima gara persa in casa del PAOK, ed anche il Besiktas comanda nel campionato turco, con 4 punti di vantaggio sul Basaksehir, avendo vinto anche l’ultima gara, contro il Rizespor. Nella competizione europea la formazione del Pireo, ha superato nei sedicesimi di finale l’Osmanlispor grazie ad un netto successo in trasferta, per 3-0, dopo aver chiuso a reti inviolate la gara di andata. Per i turchi due successi contro gli israeliani dell’Hapoel Beer Sheva, che avevano eliminato l’Inter nella fase a gironi, con un successo per 3-1 nell’andata in Israele e per 2-1 nel ritorno ad Istanbul. Per quanto riguarda gli schieramenti, 4-2-3-1 sia per l’Olympiacos che per il Besiktas di mister Gunes. Il pronostico è favorevole all’Olympiacos.

