Risultati Europa League/ Diretta gol live score, partite e marcatori (oggi 9 marzo 2017)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: DIRETTA GOL LIVE SCORE, PARTITE E MARCATORI (ANDATA OTTAVI, OGGI 9 MARZO 2017) - Anche in Europa League 2016-2017, come in Champions, siamo agli ottavi di finale: qui però si tratta delle partite di andata, perchè eravamo rimasti “indietro” di un turno e in queste due settimane si recupera rispetto alla coppa principale. Dunque le partite sono otto: una sola superstite italiana che è la Roma.

Come sempre le partite sono divise in due fasce orarie: alle ore 19 ci sono Copenaghen-Ajax, Rostov-Manchester United e Apoel-Anderlecht. Alle ore 21:05 avremo Gent-Genk, Olympiacos-Besiktas, Lione-Roma, Schalke 04-Borussia Monchengladbach e Celta Vigo-Krasnodar. La Roma tutto sommato non ha pescato benissimo: il Lione infatti arriva da un sedicesimo nel quale ha rifilato la bellezza di 11 gol all’Az Alkmaar. CLICCA QUI PER LEGGEREI I RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

Già nel girone di Champions League la squadra francese si era messa in mostra sfiorando la qualificazione agli ottavi e fermando la Juventus (a Torino), adesso contro i giallorossi può approfittare del momento di stanca della squadra allenata da Luciano Spalletti, una squadra che arriva da due sconfitte consecutive e forse, per la prima volta in stagione, deve affrontare una sorta di mini-crisi.

L’altra super-favorita, il Manchester United, ha vinto la Coppa di Lega ma in campionato ha pareggiato allontanandosi dalla zona Champions League; questa sera sul campo del Rostov una partita non scontata, perchè i russi in autunno erano stati capaci di battere nientemeno che il Bayern Monaco, che era ancora interessato al primo posto nel girone.

Intensi i derby di Germania e Belgio: attenzione al Borussia Monchengladbach in grande ripresa, tra Gent e Genk è difficile dire quale squadra possa ritenersi favorita. L’Ajax ha la grande possibilità, dopo tanto tempo, di fare strada in una coppa europea: il Copenaghen è sempre un osso duro ma certamente i Lancieri sono superiori per qualità. Lo stesso si può dire dell’Anderlecht, terza rappresentante di un Belgio che in queste Europa League ha fatto il botto: i biancomalva sono ospiti dell’Apoel Nicosia, che nei sedicesimi è riuscito sorprendentemente ad eliminare l’Athletic Bilbao.

Reduce dal disastro del Camp Nou (0-5), il Celta Vigo rilancia le sue ambizioni - o almeno proverà a farlo - ospitando il Krasnodar: la squadra russa non è assolutamente morbida da affrontare, nel turno precedente ha fatto fuori il Fenerbahçe e può fare ancora strada in questa competizione. Staremo dunque a vedere quello che succederà in queste interessanti partite degli ottavi di Europa League; è solo la prima parte del turno, ma già questa sera alcune squadre potrebbero fare un passo avanti decisivo verso la qualificazione.

EUROPA LEAGUE 2016-2017, ANDATA OTTAVI

Giovedì 9 marzo

Ore 19:00 Apoel-Anderlecht

Ore 19:00 Copenaghen-Ajax

Ore 19:00 Rostov-Manchester United

Ore 21:05 Celta Vigo-Krasnodar

Ore 21:05 Gent-Genk

Ore 21:05 Lione-Roma

Ore 21:05 Olympiacos-Besiktas

Ore 21:05 Schalke 04-Borussia Monchengladbach

