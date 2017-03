Rostov Manchester United/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, risultato live

DIRETTA ROSTOV MANCHESTER UNITED: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Rostov Manchester United sarà diretta dall'arbitro tedesco Felix Zwayer; alle ore 19 di giovedì 9 marzo si gioca per l'andata degli ottavi di finale di Europa League 2016-2017. Il Rostov ha iniziato la stagione in Champions League, riuscendo ad eliminare nei turni preliminari Anderlecht e Ajax. Nella fase a gironi del massimo torneo continentale è arrivato terzo, garantendosi il ripescaggio in Europa League grazie ai cinque punti conquistati di cui tre ottenuti con una vittoria a sorpresa contro il Bayern Monaco.

Nei sedicesimi di Europa League ha battuta senza problemi lo Sparta Praga, imponendosi per 4 a 0 in casa e pareggiando per 1 a 1 in trasferta. In campionato è al momento quinto con 28 punti e ha nel mirino il terzo posto, distante solo cinque punti. Nell'ultimo turno di campionato ha battuto 6 a 0 a domicilio il fanalino di coda Tom Tomsk. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

Il Manchester United di Mourinho è invece reduce dal mezzo passo falso contro il Bournemouth: il pareggio casalingo ha impedito agli uomini dello Special One di entrare, almeno momentaneamente, in zona Champions. In Europa League gli inglesi si sono qualificati secondi nel gruppo A dietro il Fenerbahçe e nei sedicesimi hanno avuto ragione del Saint Etienne senza problemi (3 a 0 all'Old Trafford e 0 a 1 in Francia). Ora arriva il match contro i russi, che Mourinho sperava decisamente di evitare per questioni di natura logistica.

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo, il Rostov dovrebbe giocare con il solito 3-5-2 che diventa un 4-5-1 in fase di non possesso. La formazione dovrebbe essere quella tipo, con il tecnico dei russi che vuole quindi provare a giocarsi la qualificazione contro il ben più quotato Manchester United. Nel 3-5-2 dei russi, che potrebbero mettere in difficoltà Mourinho in questo match di andata, molto da dipenderà da Noboa: il trentunenne centrocampista ecuadoriano è stato al centro delle voci di mercato nel mese di gennaio e si è creata una situazione di tensione con i tifosi, indispettiti dalle sue dichiarazioni.

Il giocatore aveva infatti manifestato interesse per la proposta dello Zenit, pur rimanendo alla fine in riva al Don. Da lui e dalla sua capacità di unire quantità a qualità a centrocampo, giocando contemporaneamente da centrale e da trequartista, dipenderà molto del futuro del Rostov nel doppio confronto contro lo United. Rispetto all'ultimo match di campionato dovrebbe ritrovare posto in attacco Poloz, tenuto a riposo precauzionale proprio in vista dell'importante match contro i Red Devils, i quali giocheranno probabilmente con un accorto 4-4-2 e che dovranno fare a meno di Henrikh Mkhitaryan, infortunato.

Per la trasferta in Russia il tecnico portoghese proporrà un centrocampo con Herrera e Pogba centrali e Rooney e Mata come esterni. In avanti Ibrahimovic, nonostante la brutta prova offerta contro il Bournemouth in campionato, farà coppia con Rashford, a cui lo Special One sembra voler concedere un'occasione in un match importante. Senza dubbio Mourinho si aspetta molto da Pogba, che finora in questa sua nuova avventura inglese ha molto deluso, mentre Noba e Poloz (con quest'ultimo che a livello europeo ha già segnato sei reti) sono chiamati ad essere gli uomini in più del Rostov.

Per quanto riguarda i pronostici, va detto che nonostante giocare in Russia sia sempre complicato, a partire da un punto di vista logistico, lo United parte favorito, essendo quotato dalla Snai a 1,73 come vincente, mentre un'affermazione del Rostov è data a 5,25. Un eventuale pareggio viene invece pagato, sempre dalla Snai, 3,50 volte la cifra giocata.

Che il match sia complicato per lo United e molto sentito dai russi lo si capisce dalle dichiarazioni dei due tecnici: Mourinho auspicava un ottavo di finale logisticamente non complesso ed invece, nel momento topico della stagione si ritrova a dover andare in Russia, mentre Ivan Danilyants si è detto elettrizzato all'idea di dover affrontare una squadra di tale caratura. Tra le due formazioni questo è il primo incrocio in assoluto e lo United spera di invertire una tradizione non troppo positiva con le compagini russe.

Rostov-Manchester United sarà una delle partite trasmesse in diretta tv: appuntamento per gli abbonati al bouquet del satellite su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2, con la possibilità di attivare il servizio di diretta streaming video - senza costi aggiuntivi - su PC, tablet e smartphone grazie all'applicazione Sky Go. Da ricordare anche il programma Diretta Gol Europa League su Sky Super Calcio, con gol e highlights da tutti i campi mostrati in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

