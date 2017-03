Schalke Monchengladbach/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, risultato live

DIRETTA SCHALKE 04 BORUSSIA MONCHENGLADBACH: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Schalke 04 Borussia Monchengladbach, partita che sarà diretta dall'arbitro olandese Bjorn Kuipers, si gioca alle ore 21:05 di giovedì 9 marzo: il derby tedesco vale per l'andata degli ottavi di finale di Europa League 2016-2017. Quella in programma sarà la sfida numero 101 tra le due formazioni e destino ha voluto che questa andata degli ottavi di Europa League arrivasse proprio dopo l'ultimo turno di campionato, dove Schalke 04 e Borussia Monchengladbach si sono incontrate, in casa del Borussia.

Il match è stato senza storia, con il Monchengladbach che ha vinto per 4 a 2, mettendo lo Schalke 04 in una precaria posizione di classifica, visto che la zona retrocessione si è pericolosamente avvicinata per la squadra della Rhur, che ora ha solo cinque punti di margine. Il Borussia Monchengladbach invece ha dato continuità al buon momento di forma che gli sta consentendo di rientrare in corsa per l'Europa League, anche se va detto che gli obiettivi di entrambe a inizio anno erano decisamente diversi: entrambe puntavano ad un posto in Champions League.

Ma se lo Schalke 04 nonostante una stagione al di sotto delle aspettative ha deciso di non cambiare guida tecnica, lo stesso non ha fatto Borussia Monchengladbach, che ha esonerato Schubert a dicembre e si è affidato a Dieter Hecking, tecnico con un passato proprio sulla panchina della compagine della Rhur.

Per quanto riguarda il cammino europeo delle due formazioni, lo Schalke 04 ha letteralmente dominato il girone eliminatorio, dove ha raccolto qualcosa come 15 punti sui 18 a disposizione, perdendo solo l'ultimo, inutile match contro gli austriaci del Salisburgo.

Nei sedicesimi di finale vi è stato il confronto contro i greci del Paok Salonicco, con discorso qualificazione chiuso con una prova di forza in Grecia, dove i tedeschi si sono imposti per 3 a 0, potendo poi gestire il ritorno in Germania, dove è arrivato un comodo pareggio per 1 a 1. Il Borussia Monchengladbach ha invece iniziato la sua stagione europea passando agevolmente gli spareggi per entrare nel tabellone principale della Champions: gli svizzeri dello Young Boys sono stati battuti 3 a 1 in casa e sommersi 6 a 1 in Germania.

Il sorteggio dei gironi di Champions League non è stato però clemente con Hazard jr e compagni, che sono finiti insieme a Barcellona e Manchester City. E il risultato non poteva che essere un lottare per il terzo posto, quello che garantiva il ripescaggio in Europa League. E il Borussia Monchengladbach è riuscito a terminare davanti al Celtic Glasgow, ottenendo quindi la possibilità di continuare la propria stagione europea, seppure nella competizione minore.

Nei sedicesimi è stato abbinato alla Fiorentina e dopo aver perso 1 a 0 in casa dominando in lungo e in largo, ha compiuto una grande impresa a Firenze: sotto 2 a 0 dopo mezz'ora di gioco ha segnato 4 reti, passando il turno e guadagnandosi il derby contro lo Schalke 04. Entrambe le formazioni puntano forte sulla competizione per cercare di salvare una stagione che come detto è stata assolutamente al di sotto delle aspettative e quindi ci sarà da divertirsi.



Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo, lo Schalke 04 dovrà ovviamente ancora fare a meno di Embolo, il cui ritorno è previsto per fine marzo. Risulta probabile un cambio di modulo rispetto a quanto visto proprio nell'ultimo match di campionato contro il Borussia, con il tecnico che sembra deciso a varare un 3-4-3 e a dare fiducia in avanti a Klaas-Jan Huntelaar come punta centrale e ad Yevhen Konoplyanka come esterno sinistro d'attacco. La formazione del Borussia dovrebbe invece essere per 10/11 quella vista in campionato, con Hazard jr che sarà presumibilmente l'unica novità proposta da Dieter Hecking.



Nonostante il tracollo in campionato, lo Schalke 04 parte con i favori del pronostico in questo match d'adnata, almeno a vedere le quote Snai. La squadra della Rhur infatti viene quotata a 2,10 come vincente, mentre un'altra affermazione del Borussia, forse per il fatto di giocare in trasferta, viene vista come decisamente meno probabile: una vittoria degli uomini di Dieter Hecking è quotata infatti a 3,60, mentre un pareggio è pagato leggermente meno, ovvero 3,40 volte la cifra scommessa. Quel che è certo è che non mancherà lo spettacolo in questo affascinante derby teutonico.

Schalke 04 Borussia Monchengladbach sarà trasmessa in diretta tv da Sky Calcio 2; sarà un'esclusiva per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky, e ovviamente sarà a disposizione anche la diretta streaming video con l'attivazione dell'applicazione Sky Go. Highlights e gol in tempo reale da tutti i campi verranno invece mandati in onda all'interno del programma Diretta Gol Europa League, sul canale Sky Super Calcio.

