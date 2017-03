Test Moto2 e Moto3 2017 / Tempi e classifica a Jerez (2^ giornata, oggi 9 marzo 2017)

TEST MOTO2 E MOTO3 JEREZ: TEMPI E CLASSIFICHE, 2^ GIORNATA (OGGI GIOVEDI' 9 MARZO 2017) - Oggi giovedì 9 marzo 2017 a Jerez de la Frontera (Spagna) è la seconda giornata di questa sessione di test pre-campionato per la Moto2 e la Moto3, che sono cominciati ieri e termineranno domani, venerdì 10 marzo. Ai Test IRTA ufficiali stanno prendendo parte tutte le squadre regolarmente iscritte al Motomondiale nelle sue due categorie minori. I piloti anche oggi scenderanno in pista a Jerez a partire dalle ore 10.00: nell'arco della giornata si alterneranno spazi dedicati alla Moto2 e altri alla Moto3, che dunque vivranno la loro penultima giornata di prove prima di spostarsi a Losail, dove ci sarà l'ultima sessione di test prima del via della stagione, che avverrà il 26 marzo proprio con il Gran Premio del Qatar sullo stesso circuito di Losail. Tornando a Jerez, nel corso di ogni giorno ci sono tre sessioni dedicate alla Moto3 (oggi alle 10.00, alle 12.40 e alle 15.20) e altrettante per la Moto2 (oggi in programma alle 11.20, 14.00 e 16.45), dunque in tre giorni saranno nove sessioni per ciascuna delle due categorie. Ieri in Moto2 i migliori tempi delle sessioni sono stati ottenuti due volte dal giapponese Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda) e una volta dal portoghese Miguel Oliveira (Red Bull Ktm), mentre in Moto3 ecco due primi posti per il nostro Romano Fenati (Marinelli Rivacold Snipers) e uno per lo spagnolo Aron Canet (Estrella Galicia). Fondamentale per seguire questa giornata di prove a Jerez sarà il live timing fornito sul sito ufficiale del Motomondiale, all'indirizzo www.motogp.com.

