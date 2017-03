Thiago Motta investe un tifoso/ Il centrocampista del Psg contestato in aeroporto - video

THIAGO MOTTA INVESTE UN TIFOSO, NOTTE FOLLE PER IL PSG (VIDEO) - Nel post partita del Psg eliminato dalla Champions League - sconfitta per 1-6 contro il Barcellona dopo il 4-0 dell’andata - le cose non sono andate benissimo per Thiago Motta che, all’aeroporto Le Bourget, ha investito un tifoso che, secondo le ricostruzioni della stampa, sarebbe stato portato in ospedale a Saint-Denis con una ferita alla spalla. La scena è stata ripresa dalle telecamere di BFMTV: Thiago Motta aveva lasciato l’auto in aeroporto e, al momento di tornare verso casa, è stato affrontato da un gruppo di tifosi delusi per la pesante sconfitta della formazione transalpina. Nel tentativo di ripartire ha investito uno di loro che si era parato davanti alla macchina; l’andatura non era certo spedita (di fatto il centrocampista era fermo un secondo prima) ma resta comunque l’episodio. Da capire adesso quello che accadrà al giocatore del Psg; la scena però è emblematica della folle notte vissuta dal Paris Saint-Germain che, forte di un’ampia e straordinaria vittoria nella partita di andata, è riuscito a farsi segnare sei gol dal Barcellona venendo così eliminato, e subendo tre reti (dopo quella di Cavani che sembrava aver chiuso il discorso) tra l’88’ e il 95’ minuto di gioco.

Il paradosso, se proprio vogliamo dirla tutta, è che Thiago Motta non ha nemmeno giocato: era infatti fuori per un problema muscolare e non è nemmeno andato in panchina, tanto che il centrocampo scelto da Unai Emery si componeva di Rabiot in posizione di perno davanti alla difesa, di Verratti a fare regia partendo dal centrodestra e di Matuidi schierato come incontrista e centrocampista tuttofare. L’italo-brasiliano non ha perciò potuto giocare la sua partita da ex: a Barcellona ha disputato sei stagioni in prima squadra (più quelle con le giovanili e il Barcellona B) con 147 presenze e tre gol. Al Camp Nou le cose non gli hanno mai detto bene: quando giocava nell’Inter i nerazzurri passarono il turno nell’ormai celebre semifinale di ritorno di Champions League, ma Motta venne espulso praticamente subito per un colpetto che Sergio Busquets accentuò non poco. Passato al Psg, per due volte era stato eliminato dai blaugrana. Questa è la terza, ed è quella che più male di tutte: dopo la partita del Parco dei Principi la qualificazione per la squadra transalpina sarebbe dovuta essere una formalità. E’ finita invece con Unai Emery in lacrime e con Luis Enrique e tutta la banda catalana a festeggiare un’impresa memorabile.

