Tirreno Adriatico 2017/ Seconda tappa streaming video e diretta tv: Camaiore-Pomarance, percorso e orario

TIRRENO ADRIATICO 2017 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV 2^ TAPPA CAMAIORE-POMARANCE (229 KM): PERCORSO E ORARIO (CICLISMO, OGGI GIOVEDI' 9 MARZO 2017) – Appuntamento da non perdere oggi con la seconda tappa della Tirreno Adriatico 2017: la 'Corsa dei Due Mari', che ormai da molti anni è diventato uno degli eventi principali della stagione del ciclismo grazie a un percorso completo e ad un livello altissimo dell'elenco dei partecipanti, ci propone oggi la sua prima frazione in linea, Camaiore-Pomarance di 229 km, una tappa decisamente lunga e con tracciato stuzzicante, dal momento che il finale sarà decisamente movimentato.

La Camaiore-Pomarance sarà una frazione interamente toscana fra le tappe di Lucca e Pisa, toccando nel percorso anche la provincia di Livorno ma solamente di passaggio. La partenza avrà luogo da Camaiore alle ore 10.25, dal momento che ci sarà molto da pedalare, anche se per i primi 110 km sarà sostanzialmente tutta pianura. La corsa inizierà a farsi interessante con il Gpm di Serrazzano al km 132,8, che sarà seguito in rapida successione dai due traguardi volanti di Montecerboli (km 145,6) e Pomarance (km 154,4), in occasione del primo passaggio dalla località che sarà poi sede dell'arrivo della tappa. Il meglio però dovrà ancora arrivare, con altri due Gpm collocati a Volterra al km 176,6 e poi a Montecatini Val di Cecina al km 206,6, e se queste salite non dovessero bastare a fare la differenza ecco che la strada salrà anche negli ultimi chilometri verso l'arrivo di Pomarance.

Una tappa non durissima (da Nibali, Aru o Quintana, tanto per intenderci), ma che sicuramente chiamerà all'azione tutti i big, con particolare attenzione a chi è specialista delle classiche e dunque per citare due nomi bisogna inevitabilmente fare quelli del campione del Mondo Peter Sagan e del campione olimpico Greg Van Avermaet. L'anno scorso furono proprio loro due i grandi protagonisti della Tirreno Adriatico: ci faranno divertire anche oggi? Attenzione però, perché certamente non saranno gli unici due nomi da tenere d'occhio...

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di ciclismo: la Tirreno-Adriatico 2017 sarà trasmessa in diretta tv - oggi a partire dalle ore 13.45 - su Rai Sport + HD, il canale 57 del telecomando che trovate anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky. Per chi invece non potesse mettersi davanti a un televisore oggi pomeriggio, ricordiamo l'appuntamento con la diretta streaming video sul sito ufficiale della Rai (www.raiplay.it). Inoltre, ecco i contatti ufficiali sui social network: la pagina Facebook Tirreno Adriatico e l'account Twitter @TirrenAdriatico.

