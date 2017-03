VERRATTI SOTTO SHOCK/ Scoppia in lacrime e chiede scusa: mi vergogno, non è colpa dell'arbitro

VERRATTI IN LACRIME, IL CENTROCAMPISTA DEL PSG CHIEDE SCUSA AI TIFOSI DOPO IL 6-1: NON È COLPA DELL'ARBITRO - Marco Verratti ha reagito con le lacrime alla sconfitta per sei a uno di ieri in Barcellona-Paris Saint German. Sono state molte le polemiche riguardanti l'arbitraggio con il tecnico Unai Emery che non ha nascosto il suo disappunto di fronte alla stampa per alcune decisioni. Marco Verratti però non ha voluto chiudersi dietro ad alcun alibi, sottolineando: "C'erano due rigori per noi è vero. Non è però colpa dell'arbitro se abbiamo perso sei a uno, è solamente colpa nostra". Parole importanti che di certo ci fanno capire quanto sia dispiaciuto il centrocampista abruzzese della prestazione della sua squadra che nonostante alcuni errori evidenti del direttore di gara poteva fare di più. Staremo a vedere se arriveranno ancora altre polemiche, ma di certo i calciatori del club transalpino non hanno voglia di chiudersi dietro a queste e facendo mea culpa sperano di poter rilanciare una stagione importante in cui ora però vincere la Ligue 1 diventa un obbligo morale.

VERRATTI IN LACRIME, IL CENTROCAMPISTA DEL PSG CHIEDE SCUSA AI TIFOSI DOPO IL 6-1 - Barcellona-Paris Saint German rimarrà una macchia indelebile per moltissimi tifosi, ma anche per i calciatori che erano in campo. I francesi venivano dallo splendido 4-0 di quindici giorni fa e a tre minuti dalla fine erano in vantaggio di tre reti grazie al gol di Cavani che portava il risultato sul 3-1 e obbligava il Barca a farne sei. Tra i più affranti c'è sicuramente il centrocampista francese Marco Verratti che dopo la partita è scoppiato in lacrime, colpito da una sconfitta che sarà molto difficile dimenticare. Il calciatore ha parlato alla fine del match con il cuore in gola e dimostrando davvero di tenerci molto. Ha sottolineato: "Tutti sapevamo che i giocatori del Barcellona erano migliori di noi. Dovevamo giocare da squadra. Mi vergogno per quanto è successo e chiedo scusa a tutti i tifosi. Il barcellona ci ha costretto a giocare molto bassi e siamo davvero tristi". Una sconfitta che potrebbe alimnetare anche le voci di calciomercato che vorrebbero vedere il calciatore pronto a cambiare casacca. Ovviamente la soluzione più intrigante rimane quella della Juventus di cui ricordiamo Marco Verratti è tifoso dichiarato sin da bambino.

