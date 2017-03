XABI ALONSO LASCIA IL CALCIO/ “A giugno mi ritiro”, alzando la Champions League?

RITIRO XABI ALONSO, IL CENTROCAMPISTA SPAGNOLO DEL BAYERN SVELA: A GIUGNO MI RITIRO. LA CARRIERA - La notizia del ritiro dal calcio di Xabi Alonsosicuramente regala un po' di dispiacere ai nostalgici di un calcio che non c'è più. Il centrocampista spagnolo infatti appartiene ancora a quella categoria di calciatori pre-social che si davano da fare in campo e pensavano poco a mostrarsi fuori. La sua carriera inizia nelle giovanili della Real Sociedad che lo manda a giocare all'Eibar per poi riprenderselo e lancialo da titolare per tre stagioni splendide. Nel 2004 arriva la chiamata da Liverpool dove in cinque anni si toglierà molte soddisfazioni come quella di vincere una finale di Champions League contro il Milan che vedeva i Reds sotto di tre gol alla fine del primo tempo. Nell'estate del 2009 arriva la chiamata del Real Madrid con il quale gioca ad alto livello per altre cinque stagioni. Chiude il cerchio dei grandi campionati al Bayern Monaco dal 2014 a oggi con tre stagioni sicuramente di buon livello. L'unico rimpianto forse rimane il non essere mai approdato in Italia seppure diverso tempo fa sfiorò la maglia della Juventus con Claudio Ranieri e la dirigenza bianconera che al tempo gli preferirono, commettendo un enorme errore, il danese Christian Poulsen.

RITIRO XABI ALONSO, IL CENTROCAMPISTA SPAGNOLO DEL BAYERN SVELA: A GIUGNO MI RITIRO - La carriera da calciatore di Xabi Alonso terminerà a giugno, è stato lo stesso centrocampista del Bayern Monaco ad annunciarlo oggi. Smetterà dunque ancor prima di compiere trentasei anni in una media che non lo spingerà a continuare a giocare anche quando avrà finito le sue energie psico-fisiche come invece fanno in molti. Xabi Alonso, che ha il contratto in scadenza a giugno, ha parlato ai microfoni della televisione ufficiale del club bavarese sottolineando: "Non è stata una scelta facile, ma penso sia arrivato il momento giusto per ritirarmi. Ho sempre preferito smettere un po' in anticipo che farlo in ritardo. Sto ancora bene, ma penso che sia arrivato il momento per dire basta. Volevo terminare la carriera al top e il Bayern Monaco lo è. Sono fiero di giocare in questa squadra e di essere membro di questa famiglia". Sicuramente è condivisibile la scelta di Xabi Alonso che nella storia del calcio è stato preceduto da tanti altri campioni che hanno smesso di giocare molto presto. Basti pensare a Michel Platini che disse basta addirittura a trentadue anni o Zinedine Zidane a trentaquattro.

