Alessandria Giana/ Info streaming video-diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Alessandria Giana Erminio (LAPRESSE)

DIRETTA ALESSANDRIA GIANA ERMINIO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Alessandria Giana Erminio sarà diretta dall’arbitro Ivan Robilotta di Sala Consilina, assistito dai guardalinee Davide Marcolin di Schio e Flavio Zancanaro di Treviso. Nella 32.esima giornata del campionato di Lega Pro, l’Alessandria capolista del girone A gioca in casa, allo stadio Giuseppe Moccagatta, contro la sorprendente Giana Erminio, in un match fra due squadre che navigano nelle parti nobili della graduatoria. La sfida si svolge sabato 1° aprile alle ore 18.30.

I padroni di casa stanno dominando il campionato, e sono vicini a conquistare la promozione in Serie B. La squadra piemontese deve gestire il vantaggio di sei punti dalla Cremonese, seconda in classifica, un vantaggio che sembra rassicurante con sette giornate ancora da disputare. La squadra è reduce da una vittoria di misura contro il fanalino di coda Racing Roma, che ha permesso l'allungo sulla Cremonese. La Giana Erminio dal canto suo è fra le squadre più in forma dell'ultimo periodo, avendo conquistato quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare disputate. I lombardi inoltre sono la squadra che ha conquistato più punti fuori casa, quindi estremamente pericolosi lontano dalle mura amiche, sebbene giochino sul campo della capolista. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (32^GIORNATA)

L'Alessandria arriva a questa sfida nella miglior condizione possibile e con tutta la rosa a disposizione. Nessuno squalificato o infortunato, anche se alcuni elementi si trovano nella lista dei diffidati. Stiamo parlando dei centrocampisti Riccardo Cazzola, Adriano Mezavilla e Simone Branca e dell'attaccante Simone Iocolano. Il tecnico Piero Braglia dunque potrà schierare il suo modulo di riferimento, il 4-4-2. In porta ci sarà Vannucchi, in difesa previsti Celjak, Piana, Piccolo e Manfrin. A centrocampo i due interni saranno Cazzola e Nicco, mentre sulle fasce agiranno Marras e Iocolano. In attacco la coppia delle meraviglie composta da Bocalon e Gonzalez, che con i rispettivi 17 e 16 gol stanno trascinando i grigi verso la promozione nel campionato cadetto.

Anche la Giana Erminio non avrà alcun assente, e potrà rispondere colpo su colpo alla prima della classe. Tuttavia l'elenco dei diffidati dei lombardi ha qualche casella piena, occupata dal centravanti Salvatore Bruno, dal centrocampista Riccardo Chiarello e dall'altra punta Okyere Asanta Gullit. La formazione verrà schierata in campo da mister Cesare Albè con il modulo 4-4-2, schieramento a specchio rispetto agli avversari. Il portiere titolare sarà Viotti, mentre in difesa dovrebbero giocare Perico, Bonalumi, Montesano e Augello. Il centrocampo a quattro vedrà giocare sulle fasce Chiarello e Iovine e nel mezzo Pinardi e Marotta. I due attaccanti centrali saranno infine Gullit e Bruno, entrambi diffidati e a rischio squalifica.

La partita si preannuncia molto equilibrata, perché la Giana Erminio non andrà sul campo della capolista per difendersi. La squadra lombarda, come già ricordato in precedenza, è quella che ha conquistato più punti in trasferta nel girone A. I biancazzurri dovranno prestare particolare attenzione alla coppia formata da Bocalon e Gozalez, che ha già dimostrato in diverse occasioni di essere cinica e spietata sotto porta. Quote: secondo Intarlo la vittoria casalinga dell'Alessandria (segno 1) paga 1.70 volte la posta in palio, il pareggio (segno X) paga 3.50 volte mentre la vittoria esterna della Giana Erminio (segno 2) moltiplica per 4.75.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Alessandria Giana Erminio sarà trasmessa in diretta streaming video dal sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (32^GIORNATA)

