Andria Messina/ Info streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA ANDRIA MESSINA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Andria Messina, diretta dal signor Guida di Salerno, sabato 1 aprile alle ore 20.30, sarà l'anticipo serale della tredicesima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Un faccia a faccia importante tra due squadre che stanno lottando per obiettivi diversi. Per l'Andria la qualificazione ai play off sta diventando però quasi una chimera, considerando la brusca inversione di tendenza alla quale la formazione pugliese è andata incontro nelle ultime settimane. Dopo una lunghissima serie positiva, l'imbattibilità perduta contro la Casertana lo scorso 18 febbraio ha avviato un momento no culminato con le ultime tre sconfitte consecutive subite contro Cosenza, Siracusa e domenica scorsa sul campo della Vibonese, ultima in classifica ma in netta ripresa.

Così come era segnalato in netta ripresa il Messina fino all'ultima trasferta in casa del Matera, con i lucani che in vista della finale di Coppa Italia di Lega Pro contro il Venezia hanno ritrovato brillantezza, travolgendo con un perentorio cinque a uno i peloritani. Una prova da dimenticare per i siciliani che pure erano reduci da sette punti conquistati nelle precedenti tre partite, e che ora si ritrovano comunque con cinque lunghezze di vantaggio rispetto alla zona play out: dote da preservare se non vorranno vivere un finale di campionato a dir poco infuocato.

Allo stadio Degli Ulivi scenderanno in campo queste probabili formazioni: Andria schierata con Cilli tra i pali e il romeno Rada, Tartaglia e il brasiliano Curcio titolari nella difesa a tre. Berardino, Cianci e Vasco avranno il compito di presidiare la zona centrale della linea mediana, mentre Tito sarà impiegato come esterno laterale di destra e Annoni come esterno laterale di sinistra. In attacco l'altro brasiliano Cruz Pereira sarà chiamato ad affiancare Croce.

Risponderà il Messina con Berardi in porta, Grifoni schierato in posizione di terzino destro e De Vito in posizione di terzino sinistro, mentre i due difensori centrali saranno Rea e Giordano Maccarone. A Sanseverino, Musacci e Foresta i compiti da titolari nel terzetto di centrocampo, mentre il brasiliano Gladestony completerà il tridente offensivo al fianco del serbo Milinkovic e di Anastasi.

Secondo il tecnico Favarin, le assenze dell'ultimo periodo hanno giocato un ruolo decisivo nel calo di risultati piuttosto brusco che i pugliesi hanno dovuto fronteggiare nelle ultime settimane. Andria sempre schierata col 3-5-2, mentre Cristiano Lucarelli opporrà il 4-3-3 visto negli ultimi mesi che ha permesso al Messina di risalire di prepotenza la classifica, pur passando attraverso battute d'arresto anche pesanti, come quella di domenica scorsa a Matera con la cinquina subita contro la squadra di Auteri.

L'Andria continua a mantenere un vantaggio considerevole in classifica rispetto al Messina, pur con un solo punto di vantaggio sulle inseguitrici nella zona play off. Per quanto riguarda le scommesse sul match, vittoria pugliese quotata al raddoppio da Betclic, mentre Paddy Power offre a 3.15 la quota del pareggio ed Eurobet moltiplica invece per 4.00 la posta scommessa sul successo esterno dei siciliani.

Sarà come sempre il sito sportube.tv a trasmettere in diretta streaming video esclusiva Andria Messina, sabato 1 aprile alle ore 20.30, mentre come per tutte le partite di Lega Pro non sarà prevista diretta tv.

