Ascoli Carpi/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Ascoli Carpi, Foto LaPresse

DIRETTA ASCOLI CARPI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 33^ GIORNATA) - Ascoli Carpi sarà diretta dall'arbitro Marini; alle ore 15 di sabato 1 aprile lo stadio Del Duca ospita la partita valida per la 33esima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. Le squadre, separate da sei punti in classifica, sono entrambe reduci da due non vittorie; l'Ascoli ha perso in maniera netta contro la Salernitana, mentre il Carpi ha pareggiato a reti bianche in casa contro il Perugia, vedendo leggermente allontanarsi la zona playoff.

I falconi all'inizio della stagione erano una delle squadre favorite per il ritorno in Serie A, ma hanno incontrato alcune difficoltà che adesso li costringono ad inseguire. La compagine di Castori però deve necessariamente rientrare nelle squadre di vertice, almeno nelle prime otto posizioni, per non dover considerare la stagione al pari di un fallimento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B

L'Ascoli Picchio invece è in lotta per conquistare la salvezza, e non è molto distante dall'obiettivo. Con la quota permanenza fissata a 50 punti circa, ne mancano dodici alla squadra bianconera per assicurarsi di giocare nel campionato cadetto anche il prossimo anno. Nella gara in programma il prossimo weekend, dunque, vorranno vincere entrambe le compagini, che per motivi differenti hanno bisogno dei tre punti e daranno battaglia per ottenerli fino all'ultimo secondo.

L'Ascoli Picchio si troverà ad affrontare la gara privo di uno degli elementi cardine della rosa, vale a dire il terzino sinistro Daniele Mignanelli, espulso nel turno precedente e di conseguenza squalificato dal giudice sportivo. Nell'elenco dei diffidati, con nove ammonizione ciascuno, ci sono invece il centrocampista Bright Addae e il difensore Alberto Almici, che dovranno contenere i propri interventi per non rischiare di subire una sanzione disciplinare.

La formazione verrà schierata da mister Alfredo Aglietti con il modulo 4-4-2. In porta ci sarà Lanni, mentre in difesa giocheranno i due esterni Almici e Felicioli e i due difensori centrali Cinaglia e Gigliotti. I due mediani saranno Bianchi e Cassata, mentre sulle fasce giocheranno Gatto e Orsolini. I due attaccanti centrali infine saranno Bentivegna e Cacia, capocannoniere della compagine marchigiana con nove reti siglate finora.

Il Carpi non avrà nessun problema legato ad assenze, visto che sia l'infermeria che l'elenco degli squalificati sono vuoti. Due nomi compaiono invece nella lista dei diffidati, vale a dire quelli di Riccardo Gagliolo con nove ammonizioni e di Francesco Fedato con quattro cartellini gialli.

La formazione carpigiana utilizzerà il modulo 4-4-2, divenuto negli anni un marchio di fabbrica del tecnico Fabrizio Castori. In questo modo le due compagini si schiereranno a specchio, senza dare punti di riferimento o vantaggi particolare agli avversari. In porta ci sarà Petkovic, mentre in difesa giocheranno Sabbione, Romagnoli, Poli e Gagliolo. I due centrocampisti centrali saranno capitan Bianco e Lollo, mentre sulle fasce giocheranno Letizia e Fedato. Infine i due attaccanti centrali saranno Lasagna e Beretta. La gara sarà molto equilibrata e non vedrà una delle due squadre prevalere rispetto all'altra.

Il Carpi è più a proprio agio fuori casa, in quanto riesce a sfruttare maggiormente la velocità dei due attaccanti con difese che non si chiudono ma che giocano palla a terra. L'Ascoli ha dimostrato di possedere un ottimo gioco corale, e di sapere sfruttare la propensione degli esterni di centrocampo per servire palloni invitanti alle due punte, abili a loro volta a tramutarli in gol.

Per concludere andiamo a dare uno sguardo alle quote emesse dalle agenzie di scommesse. Secondo Intralot la gara sarà equilibratissima, e la squadra leggermente favorita è il carpi a quota 2.70. La vittoria interna dell'Ascoli Picchio è data a 2.80, mentre il pareggio paga 3 volte.

Ascoli Carpi sarà trasmessa in diretta tv dal bouquet satellitare: per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio l'appuntamento è su Sky Calcio 6, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Serie B, che su Sky Sport 1 trasmette i gol e gli highlights in tempo reale da tutti i campi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B

© Riproduzione Riservata.