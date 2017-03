Brescia Entella/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Brescia Entella, LaPresse

DIRETTA BRESCIA ENTELLA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 33^ GIORNATA) - Brescia Entella sarà diretta dall'arbitro Piccinini; alle ore 15.00 di sabato 1 aprile lo stadio Rigamonti ospita la partita valida per la 33esima giornata del campionato di Serie B 2016-2017, che potrà dire molto sulle future ambizioni sia del Brescia che della Virtus Entella. La squadra di casa ha bisogno di una vittoria per provare ad uscire da una zona play-out che sembra essere molto pericolosa e ricca di pretendenti. Non sarà una sfida molto semplice poiché si affronta un'Entella che gioca bene a calcio e che vuole continuare a sognare i play-off promozione. Ci sono tutti i presupposti per assistere ad una gara spettacolare e ricca di gol.

Brescia che cerca la prima vittoria della gestione Cagni dopo aver rimediato due buoni pareggi per 1-1. Entusiasmo riacceso in casa ligure dopo l'ultima vittoria contro il Cesena: la rimonta ha fatto sognare e riacceso i sogni promozione di una squadra che fino a qualche settimana fa viaggiava a vele spiegate verso la zona alta della classifica. Sarà una gara molto interessante anche per le dirette concorrenti: tutti ingredienti che rendono Brescia-Entella ancor più bella.

Per quanto concerne le probabili formazioni, mister Cagni dovrà fare a meno di Bonazzoli squalificato. Assenza pesante visto che l'attaccante si è dimostrato un ottimo ricambio in avanti. Il modulo per l'ex mister del Piacenza sarà il 4-3-3 che vedrà il giovane Minelli in porta. Difesa a quattro con Untersee, Romagna, Blanchard e Lancini che dovranno contenere gli avanti dell'Entella. Centrocampo con Bisoli, Martinelli e Mauri mentre in avanti non mancheranno Camara e Caracciolo esterni con Ferrante prima punta.

Nell'Entella non ci saranno grosse novità anche perché Breda ha dimostrato di voler dare continuità ai suoi ragazzi. Il modulo dell'ex tecnico della Ternana sarà il 4-3-1-2 con Iacobucci in porta mentre in difesa giocheranno Baraye, Benedetti, Pellizzer e Belli. In mezzo al campo spazio sicuro per Palermo, Troiano e Moscati mentre Tremolada agirà da trequartista. La coppia d'attacco sarà composta da Catellani e Caputo, due elementi che stanno trovando il gol con facilità insieme.

In casa Brescia, mister Cagni sta lavorando molto sull'atteggiamento dei suoi ragazzi. Questo è un aspetto che deve cambiare rispetto al recente passato. Il mister non vuole che i suoi siano rinunciatari: in avanti Caracciolo è un riferimento fondamentale non soltanto per i gol, ma anche per le occasioni che crea. A centrocampo il fulcro è Mauri che, nonostante l'età avanzata, si dimostra sempre un elemento che può far molto bene in una categoria come la serie B. L'ex Lazio nelle ultime due gare ha giocato molto bene, creando diverse chance per i propri compagni di squadra.

Invece in casa dell'Entella è la coppia d'attacco composta da Catellani e Caputo a fare la differenza. Gli attaccanti sanno dimostrare la loro grande qualità e soprattutto fanno gol insieme. Tremolada è tra le rivelazioni del campionato dato che apre spazi e crea gioco in maniera quasi perfetta. Un elemento che può fare la differenza in serie B, categoria ampiamente alla portata di un talento così cristallino.

Mister Cagni ha ammesso di essere molto contento per i miglioramenti della sua squadra. Passi avanti evidenti anche dal punto di vista psicologico oltre che fisico. Ma il tecnico ha chiesto continuità proprio perché da qui in avanti i punti peseranno e non poco. Il tecnico dell'Entella, Breda, ha chiesto ai suoi di continuare sulla strada tracciata contro il Cesena. A sua detta l'Entella può ancora salire in classifica e perciò fare bene in un finale di stagione che in questo momento sembra più ostico che mai.

Anche gli amanti delle scommesse potranno puntare su una serie di esiti per la sfida tra Brescia e Virtus Entella. In base alle quote di Bwin, la vittoria dei padroni di casa viene quotata a 2.65 mentre a 3.00 è quotato il pareggio. La vittoria della Virtus Entella invece viene quotata a 2.70 dallo stesso bookmaker.

La sfida tra Brescia Entella sarà trasmessa in diretta tv dal bouquet satellitare: per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio l'appuntamento è su Sky Calcio 7, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Serie B, che su Sky Sport 1 trasmette i gol e gli highlights in tempo reale da tutti i campi.

