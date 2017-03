Classifica marcatori Serie A / Capocannoniere: Belotti in testa, Dzeko e Icardi inseguono! (30^ giornata)

Classifica Marcatori Serie A, LaPresse

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A, CAPOCANNONIERE: BELOTTI IN TESTA, DZEKO E MERTENS NON MOLLANO - Andrea Belotti resta in testa alla classifica dei marcatori della Serie A, che ritorna protagonista fra oggi e domani con le partite della trentesima giornata. Dopo la sosta, rinfreschiamo un po’ la memoria su una battaglia che si annuncia a dir poco avvincente: il Gallo del Torino è il capocannoniere della Serie A con 22 reti, anche se nella giornata che si è giocata prima della pausa per le Nazionali non ha segnato. Di conseguenza nella classifica marcatori si sono avvicinati Edin Dzeko e Dries Mertens. Al bosniaco è bastato giocare parte della ripresa di Roma-Sassuolo per trovare la via della rete, salendo in questo modo a quota 21 gol. Il belga invece prima ha sbagliato un calcio di rigore e poi ha siglato uno dei tre gol con cui il Napoli ha vinto (soffrendo nel finale) 2-3 ad Empoli. Non sono andati a segno Mauro Icardi e Gonzalo Higuain, con il Pipita che prolunga a quattro le sue giornate di astinenza dalla rete. Per vedere in campo i due attaccanti argentini dovremo attendere un po’, ma ne varrà certamente la pena: Higuain torna a Napoli e sarà sotto i riflettori nel big-match di domenica sera, lunedì anche Icardi sfiderà nel suo passato in Inter Sampdoria, che chiuderà il programma di questa lunga giornata di Serie A. Dietro bisogna fare attenzione a Ciro Immobile, che ha segnato anche in Nazionale e sarà il primo a scendere in campo, alle ore 18.00 di oggi in occasione di Sassuolo Lazio. Questi sono i primi sei della classifica marcatori, poi c’è un piccolo buco prima di trovare a quota 14 gol Nikola Kalinic, sia pure protagonista decisivo delle ultime due vittorie di misura della sua Fiorentina.

