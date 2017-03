Como Carrarese/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Como Carrarese, Foto LaPresse

DIRETTA COMO CARRARESE: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Como Carrarese, partita diretta dall'arbitro Giuseppe Strippoli, va in scena allo stadio Sinigaglia sabato 1 aprile alle ore 14:30, e si gioca nel quadro della trentaduesima giornata del girone A di Lega Pro 2016-2017. I lombardi devono riscattarsi obbligatoriamente dopo la sconfitta della scorsa settimana patita nello scontro diretto contro il Piacenza. Una sconfitta che non dovrebbe complicare il cammino dei lariani verso i playoff, visto che al momento l'undicesima posizione dista cinque punti.

L'obiettivo però è tornare subito al successo, già a partire dalla gara che si disputerà allo stadio Giuseppe Sinigaglia sabato 1° aprile alle ore 14.30. A preoccupare i tifosi non è solo la recente sconfitta, ma l'unica vittoria nelle ultime cinque gare, uno score mediocre che ha minato alcune delle certezze di una delle squadre che alla vigilia erano considerate le favorite per la promozione in cadetteria. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

La Carrarese è reduce da una bella vittoria nel derby toscano contro la Robur Siena. Si tratta del secondo successo nelle ultime tre gare, preceduto dal trionfo tennistico contro la Racing Roma. Grazie a questi sei punti racimolati la squadra è tornata in piena lotta per la salvezza diretta. Al momento si trova a pari punti con Olbia e Tuttocuoio, ma solo una potrà avere la certezza di mantenere la categoria senza passare per gli spareggi retrocessione.

Il Como in vista della gara di sabato dovrà fare tre rinunce pesanti: saranno assenti per squalifica l'attaccante Matteo Chinellato, il difensore centrale Matteo Fissore e il centrocampista centrale Matteo Pessina, tutti espulsi nella precedente gara contro il Piacenza. Fra i diffidati bisogna ricordare i tre difensori Andrea Marconi, Marco Briganti e Devis Nossa. Dunque mister Fabio Gallo dovrà rivedere un po' il proprio 3-5-2: il portiere sarà Zanotti, in difesa giocheranno Nossa, Briganti e Piacentini, sulle fasce correranno Peverelli e Sperotto, i tre centrocampisti centrali saranno Damian, Di Quinzio e Antezza e infine i due attaccanti centrali saranno Bertani e Cortesi.

La Carrarese arriva in condizioni decisamente migliori, visto che non deve fare alcuna rinuncia fra i calciatori presenti in rosa. Solo un elemento risulta nell'elenco dei diffidati, vale a dire il difensore centrale Matteo Battistini, con quattro cartellini gialli a carico. La formazione scelta dall'allenatore Aldo Firicano utilizzerà il modulo di gioco 4-5-1, avvalendosi fra i pali del portiere Lagomarsini. Con lui in difesa ci saranno Rampi, Massoni, Gentili e Foglio, sulle fasce giocheranno Bastoni e Floriano e a centrocampo Galloppa, Cristini e Rosaia. L'unica punta centrale sarà Miracoli.

Visti gli schieramenti utilizzati dai due allenatori è facile evincere che sarà una gara che verrà decisa sulle fasce, visto che entrambe le compagini utilizzano un modulo che prevede l'impiego di cinque centrocampisti. La Carrarese giocando in trasferta predilige un atteggiamento più coperto, scegliendo un solo attaccante anziché due e dando più copertura alla difesa con l'utilizzo dei terzini. Un pareggio forse potrebbe far comodo ad entrambe, ma tutte e due proveranno a vincere per inseguire l'obiettivo prefisso.

La sfida vede favorito il Como: siamo infatti a 1.90 per la quota del segno 1, con il pareggio contraddistinto dal segno X che paga 3.30 e la vittoria esterna della Carrarese (segno 2) a 3.90 secondo le quote emanate dall'agenzia di scommesse Intralot, tramite la quale si possono effettuare puntate sulla partita di Lega Pro.

Como Carrarese non sarà trasmessa in diretta tv, come tutte le partite di Lega Pro della stagione; tuttavia sarà possibile assistere alla gara in diretta streaming video, grazie al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per questa serie e per accedere al quale - da quest'anno - è necessario pagare una quota per l'abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

